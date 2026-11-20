Монако се разбра с новата си звезда за удължаване на договора

Монако ще успее да задържи новата звезда на отбора Парис Брунер с нов договор до 2030 година, като двете страни вече са се разбрали, съобщава радио "Монте Карло". Германският младежки национал е сензацията в Лига 1 от началото на сезона, като има 11 мача, 6 гола и една асистенция във всички турнири.

20-годишният футболист се разписа за Монако и при успеха над ЦСКА с 2:1 в мач от Лигата на конференциите, игран на стадион "Васил Левски".

🚨 AS Monaco have reached an agreement with Paris Brunner over a contract extension through to June 2030. The 20-year-old forward has impressed since joining from Borussia Dortmund, scoring 8 goals and providing 1 assist in 13 matches this season. #Monaco #Ligue1 #Transfers https://t.co/BfJSLPYopa — Bench Talks (@BenchTalkss) November 20, 2026

Към Брунер, който е от академията на Борусия Дортмунд, вече има сериозен интерес от най-големите клубове в Европа, но нападателят засега не мисли за трансфер и иска да се отблагодари на Монако за доверието и възможността да разгърне качествата си през настоящия сезон.

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Снимки: Imago