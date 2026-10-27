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Мачът между Рен и Олимпиакос в Лига Европа може да бъде преместен с ден по-рано заради протести във Франция

  • 27 окт 2026 | 05:38
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Мачът между Рен и Олимпиакос в Лига Европа може да бъде преместен с ден по-рано заради протести във Франция

Мачът от четвъртия кръг на Лига Европа между отборите на Рен и Олимпиакос, който е предвиден за 5 ноември, може да бъде преместен с ден по-рано. Причината е очакваните протести във Франция на въпросната дата, съобщава АФП.

От префектурата в Рен са потвърдили пред агенцията, че "вече има разговори, за да се премести срещата". От там уточняват, че всичко това може да се направи единствено от съображения за сигурност.

Синдикатите във Франция са насрочили стачка и манифестации в цялата страната на 5 ноември, като това ще изисква много сериозно присъствие и на служителите на реда. ОТ АФП твърдят, че мачът трябва да се играе по-скоро в сряда, на 4 ноември, въпреки че това е дата, запазена за срещите от Шампионската лига.

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