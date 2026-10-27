Бащата на Ямал наплю жена и налетя на оператор

Бащата на звездата на Барселона Ламин Ямал – Мунир Насрауи, се оказа в центъра на два скандала в рамките на броени часове. След конфликт с оператор в Лондон по време на церемонията за „Златната топка“, той е предизвикал сериозен инцидент и на летището в Барселона, съобщава испанското издание “El Español”.

Според информацията, Насрауи влязъл в остър конфликт със служителка на заведение в зоната на кафенетата на летището в каталунската столица. Причината била оставено на неподходящо място яке, за което жената му направила забележка. Вместо да се съобрази с нея, бащата на Ямал реагирал агресивно. Между двамата възникнала словесна разправия, при която, според публикацията, Насрауи наплюл служителката в лицето.

Един от посетителите на летището се намесил в защита на жената, но това допълнително изострило ситуацията. Твърди се, че Насрауи грабнал стол и направил опит да го хвърли по мъжа.

🔴‼️ Mounir Nasraoui, padre del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal, protagonizó un tenso altercado en el aeropuerto de Barcelona en la previa de su viaje rumbo a la gala del Balón de Oro en Londres https://t.co/4by2ALKL5k — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 27, 2026

Това не е единственият инцидент с участието на бащата на испанския национал през последните дни. Малко по-рано той се забърка в друга неприятна ситуация пред театър „Лондон Паладиум“, където се проведе церемонията по връчването на „Златната топка“.

След края на събитието Насрауи стоял пред сградата с цигара в ръка и държал трофея „Копа“, спечелен от сина му. Към него се приближил оператор на руска делегация, който искал да го поздрави и да го заснеме с телефона си. Реакцията на Насрауи обаче била изключително остра. Той направил агресивно движение към оператора и едва не избил смартфона от ръцете му.

Свидетел на случката станал бившият руски национал Андрей Аршавин, който впоследствие разкритикува не бащата на Ямал, а самия оператор за настойчивото му поведение.

🇷🇺🇲🇦 | Tras la gala de entrega del Balón de Oro, el padre de Lamine Yamal también agredió a un periodista ruso que trataba de felicitarle por el tercer puesto de su hijo. https://t.co/uF7u0oYpj9 — HerQles (@herqles_es) October 27, 2026

„По-добре да ти беше разбил главата, Сева! Не е красиво да правиш така. Защо се навираш на хората? Те загубиха голямата „Златна топка“, но спечелиха малката. Той беше пиян, какво очакваш? А ти му навираш телефона в лицето“, коментира Аршавин във видео, публикувано в социалните мрежи.

Бившият футболист на Арсенал добави, че операторът дори искал да го снима заедно с Насрауи, което според него можело да доведе до още по-неприятна ситуация.

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