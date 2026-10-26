Избраха Ламин Ямал за най-добър млад футболист

Ламин Ямал бе избран за най-добър млад футболист по време на връчването на наградите "Златна топка" в юбилейното им седемдесето издание. Състезателят на Барселона и национал на Испания получава отличието за трета поредна година, след като той бе на върха сред младите през 2024 и 2025 година също. През последната кампания Ямал триумфира с "блаугранас" в Ла Лига, а с "Ла Фурия" се окичи със златните медали от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Така във витрината му с отборни отличия липсва единствено Шампионската лига, след като той триумфира с националния си тим и на Евро 2024.

LAMINE YAMAL IS THE 2026 MEN YOUNG TALENT OF THE YEAR! ✅ 2024 ✅ 2025 ✅ 2026 The Spanish wonderboy is unstoppable. #ballondor with @adidasUK https://t.co/06xA9tnaS2 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Андрий Шевченко връчи наградата, като преди да обяви името, той сподели своето верую за това какви качества трябва да има всеки играч, получил тази награда: "Вярвам, че всяка генерация е имала своите предизвикателства, но едно нещо никога няма да се промени - талантът, дисциплината, вярата в себе си. Това винаги ще те прави добър футболист".

Останалите номинирани бяха във финалния списък бяха:

Кубарси - Барселона

Диоманде - Реал

Ленард Карл - Байерн (Мюнхен)

Уарън Заир-Емери

Самият Ямал посвети наградата на своите съотборници от Барселона и националния отбор на Испания, както и постъпи като истински джентълмен, казвайки, че неговият съотборник Пау Кубарси също е заслужавал наградата.

"За мен е чест да бъда тук и да получа тази награда. Иска ми се да бъде Кубарси тук моят съотборник, може би той най-много заслужава тази награда. Благодаря на моите съотборници в националния отбор и клуба. Това е индивидуална награда, но нямаше да постигна нищо без моите съотборници", каза Ямал.

"Златната топка": Барселона с трета награда за вечерта

При дамите също бе избран състезател на Барселона. Това бе Вики Лопес, която е и в представителния отбор на Испания за жени. Тя дублира отличието си от миналата 2025 година, когато отново взе наградата за най-добра млада футболистка.

VICKY LOPEZ IS THE 2026 WOMEN’S YOUNG TALENT OF THE YEAR! ✅ 2025 ✅ 2026 Back-to-back winner. #ballondor https://t.co/VvlQZuxA2D — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

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