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Лапорта: Не знам кога, но Ямал ще спечели „Златната топка“, приемаме загубата от Реал с достойнство

  • 27 окт 2026 | 11:09
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Президентът на Барселона Жоан Лапорта изрази пълна увереност в бъдещето на клуба след церемонията по връчването на „Златната топка“ в Лондон. Ръководителят на каталунците защити качествата на Ламин Ямал, който завърши на трето място в класирането при мъжете, и заяви категорично, че младият талант в крайна сметка ще завоюва най-престижното индивидуално отличие в световния футбол.

Избраха Ламин Ямал за най-добър млад футболист
Избраха Ламин Ямал за най-добър млад футболист

Освен че отличи постиженията на младока, клубният бос защити състава след поражението от Реал Мадрид и приветства триумфалната вечер за женския тим на „блаугранас“. „Напълно съм убеден, че той ще спечели „Златната топка“. Не мога да кажа кога, но той напълно го е заслужил“, заяви Лапорта по адрес на Ямал. Президентът акцентира върху забележителния прогрес на крилото, който за поредна година грабна трофея за най-добър млад футболист в света.

Според него изходът от вота трябва да бъде възприет положително и да послужи като силен стимул: „За мен той направи достатъчно, за да грабне наградата, но гласувалите решиха друго. Трябва да го приемем със спортсменство. Сигурен съм, че това ще мотивира Ламин допълнително, а съотборниците му ще му помогнат бързо да преодолее разочарованието.“

Лапорта подчерта изключителния път на тийнейджъра: „Трябва да му дадем цялата си подкрепа и обич, защото той го заслужава. Това, което Ламин прави на терена още от 16-годишна възраст, е уникално постижение. Всички заедно ще му помогнем да бъде още по-устремен към спечелването на отличието през следващите години.“

Президентът на каталунците коментира и поражението от вечния съперник Реал Мадрид, призовавайки към зрялост и концентрация върху дългосрочните цели. Според Лапорта този резултат трябва да бъде използван за анализ и корекция на грешките.

„Трябва да приемем загубата с достойнство и да продължим напред. Очакванията и целите ни за сезона остават напълно непроменени. Започнахме кампанията отлично и съм сигурен, че ще задържим това ниво“, посочи клубният предводител, изказвайки доверие към Ханзи Флик. „Гордея се с треньора и моите футболисти, а привържениците на Барса могат да бъдат напълно спокойни.“

Галавечерта за "Златната топка" в английската столица донесе редица поводи за радост на клуба, особено благодарение на женското направление. Барселона бе обявен за най-добър женски отбор на годината, а Алексия Путеяс грабна „Златната топка“. Ката Кол получи приза за най-добра вратарка, Вики Лопес бе отличена за най-добра млада състезателка, а Пере Ромеу взе наградата за най-добър треньор в женския футбол.

Тя пак е на върха! Легендарната Алексия Путеяс с трета "Златна топка"
Тя пак е на върха! Легендарната Алексия Путеяс с трета "Златна топка"

„Истинска гордост е да си част от Барса. Като президент съм безкрайно признателен за това огромно уважение“, заяви Лапорта.

В заключение клубният лидер изрази благодарност и към хората, останали зад кулисите: „Искам специално да спомена и техническия секретар Марк Вивес, който работи неуморно за развитието на нашия дамски състав, както и колегите от борда на директорите за тяхната безупречна работа.“

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Снимки: Imago

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