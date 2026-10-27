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Павлин Иванов след загубата от Манреса: Играхме силно три части, но съперникът вдигна темпото

  • 27 окт 2026 | 22:09
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Павлин Иванов анализира представянето на Балкан след поражението от испанския Манреса, отчитайки силните минути на отбора, както и наложеното от съперника високо темпо.

„Мисля, че в продължение на три части и още няколко минути играхме много добър баскетбол. След това обаче Манреса запази високото си темпо както в нападение, така и в защита, и със сигурност бяха по-добрият отбор от нас“, коментира Иванов.

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По отношение на предстоящите задачи и следващия двубой, гардът сподели, че фокусът временно се измества към родното първенство:

„Първо ни предстои мач от българското първенство, така че ще се фокусираме върху нашето представяне в домашната лига. След това, разбира се, излизаме да се борим и да се опитаме да спечелим“, допълни той.

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