Богдан Караичич: Благодаря на феновете за невероятната атмосфера

Треньорът на Балкан Богдан Караичич остана доволен от подкрепата на публиката в “Арена Ботевград” по време на двубоя срещу испанския Манреса от петия кръг в Група D на турнира ЕвроКъп, въпреки поражението с 65:76. След мача наставникът на „зелените“ изрази своята благодарност към феновете за страхотната атмосфера в зала „Арена Ботевград“:

Силни 30 минути за Балкан срещу Минчев и компания, но ботевградчани се сринаха в последната четвърт

„Благодаря на феновете, които дойдоха. Това беше най-добрата атмосфера досега. Дойдоха да ни подкрепят и се надявам да продължат да го правят и в следващия мач срещу ЦСКА. Така че просто искам да им благодаря, че дойдоха. Надявам се, че ще идват все повече и повече, защото се стараем да ги представяме достойно.“

Българският шампион изигра силни 30 минути срещу представителя на испанското първенство, но отстъпи в заключителната четвърт, което доведе до загуба с двуцифрена разлика.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google