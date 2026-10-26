Български национал пристига в Ботевград за мач от ЕвроКъп

Българският национал Йордан Минчев и неговият клубен тим Манреса пристигат тази вечер в България, а причината за това е мачът между испанците и Балкан от петия кръг на турнира ЕвроКъп.

Срещата е утре от 19:00 часа в "Арена Ботевград", а екипът на Sportal.bg отново ще ви даде възможност да видите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след двубоя в Ботевград.

Българският шампион е с четири загуби от четири мача до този момент, а Манреса е са баланс от две победи и две поражения в сметката си.

Снимка: Инстаграм - Манреса

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google