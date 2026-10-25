Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Два мача на най-високо ниво превръщат "Арена Ботевград" в център на баскетбола

  • 25 окт 2026 | 10:32
  • 1033
  • 0

Ботевград ще се превърне в център на баскетбола в България още в първите дни на следващата седмица, а "Арена Ботевград" ще "ври и кипи". Причината за това са предстоящите два мача от Евролигата и ЕвроКъп, които ще се изиграят там във вторник и сряда.

На 27 октомври (вторник) Балкан приема отбора на Манреса с българския национал Йордан Минчев в среща от петия кръг на турнира ЕвроКъп. Мачът е с начален час 19:00 часа, а билетите вече са в продажба.

На следващия ден (28 октомври) от 20:00 часа Апоел Тел Авив е домакин на звездния отбор на Анадолу Ефес отново в "Арена Ботевград" в мач от осмия кръг на Евролигата.

С това срещите в града за седмицата няма да приключат, защото на 30 октомври (петък) от 18:00 часа Балкан приема ЦСКА в двубой от четвъртия кръг на Sesame Национална баскетболна лига.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

ЛеБрон Джеймс няма да играе за Филаделфия срещу Милуоки

ЛеБрон Джеймс няма да играе за Филаделфия срещу Милуоки

  • 25 окт 2026 | 01:10
  • 1248
  • 0
Минчев и компания загряха за Балкан с поредна загуба в Испания

Минчев и компания загряха за Балкан с поредна загуба в Испания

  • 24 окт 2026 | 22:28
  • 963
  • 0
Чернокожев пред Sportal.bg: Знаем, че можем още много

Чернокожев пред Sportal.bg: Знаем, че можем още много

  • 24 окт 2026 | 22:16
  • 1626
  • 1
Йордан Бозов пред Sportal.bg: Не видях моя отбор да се бори докрай

Йордан Бозов пред Sportal.bg: Не видях моя отбор да се бори докрай

  • 24 окт 2026 | 21:54
  • 1504
  • 1
Андрей Иванов след дабъл-дабъл със 17 борби: Статистиката не е важна, искам отборът да върви и да печели

Андрей Иванов след дабъл-дабъл със 17 борби: Статистиката не е важна, искам отборът да върви и да печели

  • 24 окт 2026 | 21:36
  • 1458
  • 1
Шумен пречупи Левски, Черно море надигра ЦСКА, ето всички резултати от деня в Sesame НБЛ

Шумен пречупи Левски, Черно море надигра ЦСКА, ето всички резултати от деня в Sesame НБЛ

  • 24 окт 2026 | 21:07
  • 14254
  • 20
Виж всички

Водещи Новини

Барселона е фаворит в Ел Класико

Барселона е фаворит в Ел Класико

  • 25 окт 2026 | 06:15
  • 5100
  • 32
Андреа Кими Антонели с труден първи мачпойнт за сезон 2026

Андреа Кими Антонели с труден първи мачпойнт за сезон 2026

  • 25 окт 2026 | 08:00
  • 6498
  • 2
ЦСКА сред отличниците по бягане в Европа

ЦСКА сред отличниците по бягане в Европа

  • 25 окт 2026 | 10:01
  • 3551
  • 16
Ямал с повече победи, Мбапе с повече голове

Ямал с повече победи, Мбапе с повече голове

  • 25 окт 2026 | 08:28
  • 3749
  • 1
Добри Карамаринов пред Sportal.bg: Наградата за Виктория е гордост, но и задължение

Добри Карамаринов пред Sportal.bg: Наградата за Виктория е гордост, но и задължение

  • 25 окт 2026 | 10:03
  • 1582
  • 1
Те знаят кой ще спечели Златната топка преди всички останали

Те знаят кой ще спечели Златната топка преди всички останали

  • 25 окт 2026 | 09:15
  • 6469
  • 2