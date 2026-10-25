Два мача на най-високо ниво превръщат "Арена Ботевград" в център на баскетбола

Ботевград ще се превърне в център на баскетбола в България още в първите дни на следващата седмица, а "Арена Ботевград" ще "ври и кипи". Причината за това са предстоящите два мача от Евролигата и ЕвроКъп, които ще се изиграят там във вторник и сряда.

На 27 октомври (вторник) Балкан приема отбора на Манреса с българския национал Йордан Минчев в среща от петия кръг на турнира ЕвроКъп. Мачът е с начален час 19:00 часа, а билетите вече са в продажба.

На следващия ден (28 октомври) от 20:00 часа Апоел Тел Авив е домакин на звездния отбор на Анадолу Ефес отново в "Арена Ботевград" в мач от осмия кръг на Евролигата.

С това срещите в града за седмицата няма да приключат, защото на 30 октомври (петък) от 18:00 часа Балкан приема ЦСКА в двубой от четвъртия кръг на Sesame Национална баскетболна лига.

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Снимки: Sportal.bg