Българският шампион срещу Минчев и компания в "Арена Ботевград"

Балкан продължава тази вечер участието си в турнира ЕвроКъп с домакинство в “Арена Ботевград”. Българският шампион се изправя в двубой от петия кръг в Група D срещу представител на може би най-силното клубно първенство на Стария континент - испанското. В 19:00 часа играчите на Богдан Караичич и Йован Попович ще премерят сили с Манреса, където играе българският национал Йордан Минчев.

Балкан има 4 загуби дотук, но в последните си две срещи показа, че може да се опълчи на солидни съперници. Ботевградчани първо изиграха много силен мач в Рим, където отстъпиха след продължение пред Рома, а преди седмица оказаха съпротива на Лиеткабелис, но в крайна сметка загубиха от литовците. Балкан е и един от четирите тима без грешка дотук в първите си три срещи в Sesame НБЛ.

Манреса заема четвърта позиция в Група D с баланс 2-2. В испанското първенство обаче сезонът не тръгна никак добре за Данчо Минчев и компания - 5 загуби от 5 мача и последно място в подреждането.

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