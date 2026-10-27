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На живо от Ботевград: Минчев и Манреса вече са в залата

  • 27 окт 2026 | 17:30
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Балкан продължава тази вечер участието си в турнира ЕвроКъп с домакинство в “Арена Ботевград”. Българският шампион се изправя в двубой от петия кръг в Група D срещу представител на може би най-силното клубно първенство на Стария континент - испанското. В 19:00 часа играчите на Богдан Караичич и Йован Попович ще премерят сили с Манреса, където играе българският национал Йордан Минчев.

Балкан има 4 загуби дотук, но в последните си две срещи показа, че може да се опълчи на солидни съперници. Ботевградчани първо изиграха много силен мач в Рим, където отстъпиха след продължение пред Рома, а преди седмица оказаха съпротива на Лиеткабелис, но в крайна сметка загубиха от литовците. Балкан е и един от четирите тима без грешка дотук в първите си три срещи в Sesame НБЛ.

Манреса заема четвърта позиция в Група D с баланс 2-2. В испанското първенство обаче сезонът не тръгна никак добре за Данчо Минчев и компания - 5 загуби от 5 мача и последно място в подреждането.

В състава на Балкан се завръща голямата звезда на тима от началото на сезона Джаванте Маккой, който получи травма на 7 октомври, но вече е напълно възстановен. Извън групата пък са Дарнел Едж и Юра Меликян.

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Снимки: Sportal.bg

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