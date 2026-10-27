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Джаванте МакКой пред Sportal.bg: Изиграхме силни три четвърти

  • 27 окт 2026 | 21:55
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Баскетболистът на „Балкан“ Джаванте МакКой застана пред камерата на Sportal.bg след мача от европейската сцена, за да сподели коментара си за представянето на тима, физическото си състояние след завръщането в игра и очакванията за предстоящото гостуване в Сараево.

„Изиграхме добри три четвърти, след което просто не успяхме да поддържаме същата интензивност и план на игра през всичките четири четвърти. Мисля, че те се справиха по-добре", започна МакКой.

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По повод въпроса за евентуална нова контузия състезателят уточни:

„Не, просто това ми беше първият мач след завръщането. Играх около 30 минути и тялото ми непрекъснато получаваше схващания – не успях да издържа през всичките четири четвърти. Просто е жалко, че не успях да поддържам темпото“.

МакКой оцени позитивно прогреса на „Балкан“ в евротурнирите, акцентира върху изпълнението на детайлите, но отбеляза и какво все още липсва за постигане на максимални резултати:

„Да, мисля, че бележим добри успехи. Мисля, че вършим много от дребните неща, за които говорим, но сега, както казах, изиграваме силни три четвърти, две-три четвърти, а целта е да сглобим всичко заедно и да изиграем един пълен мач“.

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В навечерието на следващия мач в турнира, който ще се проведе в Сараево, американският гард подчерта необходимостта от изчистване на детайлите в нападение и запазване на стабилното представяне в защита:

„Ами, просто да продължим да надграждаме върху това, което правим. Както казах, да сглобим всичко заедно – да играем четири пълни четвърти, да играем сплотено и да играем защита. Мисля, че защитата ни беше доста добра в последните няколко мача. И просто да играем заедно в нападение. Знаем, че днес имахме само около девет асистенции, така че трябва да движим топката, да знаем какво искаме да извлечем от нападението си и да играем сплотено", завърши баскетболистът на Балкан.

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