Джаванте МакКой пред Sportal.bg: Изиграхме силни три четвърти

Баскетболистът на „Балкан“ Джаванте МакКой застана пред камерата на Sportal.bg след мача от европейската сцена, за да сподели коментара си за представянето на тима, физическото си състояние след завръщането в игра и очакванията за предстоящото гостуване в Сараево.
„Изиграхме добри три четвърти, след което просто не успяхме да поддържаме същата интензивност и план на игра през всичките четири четвърти. Мисля, че те се справиха по-добре", започна МакКой.
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По повод въпроса за евентуална нова контузия състезателят уточни:
„Не, просто това ми беше първият мач след завръщането. Играх около 30 минути и тялото ми непрекъснато получаваше схващания – не успях да издържа през всичките четири четвърти. Просто е жалко, че не успях да поддържам темпото“.
МакКой оцени позитивно прогреса на „Балкан“ в евротурнирите, акцентира върху изпълнението на детайлите, но отбеляза и какво все още липсва за постигане на максимални резултати:
„Да, мисля, че бележим добри успехи. Мисля, че вършим много от дребните неща, за които говорим, но сега, както казах, изиграваме силни три четвърти, две-три четвърти, а целта е да сглобим всичко заедно и да изиграем един пълен мач“.
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В навечерието на следващия мач в турнира, който ще се проведе в Сараево, американският гард подчерта необходимостта от изчистване на детайлите в нападение и запазване на стабилното представяне в защита:
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„Ами, просто да продължим да надграждаме върху това, което правим. Както казах, да сглобим всичко заедно – да играем четири пълни четвърти, да играем сплотено и да играем защита. Мисля, че защитата ни беше доста добра в последните няколко мача. И просто да играем заедно в нападение. Знаем, че днес имахме само около девет асистенции, така че трябва да движим топката, да знаем какво искаме да извлечем от нападението си и да играем сплотено", завърши баскетболистът на Балкан.