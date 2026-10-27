Бивш пилот: Сравнението с Роси е това, което мотивира Маркес

Въпреки че Валентино Роси се оттегли от MotoGP още през 2021 година, Марк Маркес все още продължава задочната битка с легендарния италианец. Това твърди треньорът на пилоти Фонси Нието, според когото стремежът да надмине постиженията на Доктора дава сили на испанеца да се състезава на върхово ниво въпреки поредицата от тежки травми.

Роси си остава най-сериозният съперник в кариерата на Маркес. Техният прословут сблъсък на пистата през 2015 година сложи край на шампионските амбиции на италианеца и породи полемика, която разделя феновете и до днес. Повече от десетилетие по-късно двамата асове имат напълно равен актив – по девет световни титли в кариерите си, като седем от тях са завоювани в Кралския клас.

If it was exciting watching it live, it’s even better from the onboards 🤯 Pure racing at its best 🔥⚔️ #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/LmZKt0c05t — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 26, 2026

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В момента Маркес се намира в отлична позиция да излезе напред с десети трофей. Състезателят на Дукати разполага с аванс от 10 точки на върха в генералното класиране пред Хорхе Мартин, който получи контузия на китката. Маркес също премина през серия от тежки травми и операции, а според Нието именно жаждата за рекордите на Роси го кара да не се отказва.

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„Смятам, че това е ежедневната му мотивация с рамо и ръка в подобно състояние. Да ставаш всеки ден за тренировка, с всички съпътстващи саможертви и себераздаване, изисква силен стимул. Всички велики спортисти го намират в съперниците си. Примерите от историята са много – Роси срещу Биаджи, Лари Бърд срещу Меджик Джонсън. Големите легенди винаги са имали конкурент, който ги е подтиквал да станат това, което са“, заяви Нието пред испанския вестник AS.

Нието, който е племенник на мотоциклетната легенда Анхел Нието, припомни проблемите на Маркес с рамото, довели до драматично отпадане на пистата в Льо Ман и последваща двойна хирургическа интервенция. След завръщането си испанският пилот успя да навакса изоставане от цели 102 точки в борбата за шампионата.

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Нието не спести суперлативи за пилотските качества на Маркес, определяйки го за най-впечатляващия състезател в историята по отношение на представянето на пистата:

„Карах в MotoGP в продължение на седем или осем години и го видях да прави неща, които противоречат на физичните закони. Навлиза в завой и очакваш да го отвори на излизане, но това не се случва. В следващата обиколка отново изглежда, че ще напусне очертанията, но успява да задържи мотора. Спира на границата на възможното, а спасяванията му в критични моменти са уникални. Марк понякога наистина надскача физиката.“

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След края на състезателната си кариера в Гран При надпреварите Нието се отдаде на треньорска дейност и бе в основата на шампионската титла на Хорхе Мартин в MotoGP през 2024 година. Наставникът посочва коя е единствената уязвима черта на Маркес:

„За мен Марк има само една слабост и това е неговото его. В такива моменти той може да сгреши. Не виждам много пропуски в карането му, но когато някой друг му отвърне със същата агресия, той се ядосва. Става дума за екстремни изпреварвания и агресивни маневри, които успяват да влязат под кожата му.“

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Снимки: Gettyimages