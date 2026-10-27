Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Официално: Хорхе Мартин ще направи опит да кара в Гран При на Малайзия

  • 27 окт 2026 | 13:49
  • 297
  • 0

Отборът на Априлия потвърди, че Хорхе Мартин ще се опита да вземе участие в предстоящата Голяма награда на Малайзия в MotoGP, въпреки че контузи китката си миналия уикенд на пистата „Филип Айлънд“.

Световният шампион за 2024 година претърпя инцидент по време на спринтовото състезание за Голямата награда на Австралия, докато водеше директна битка за победата с основния си конкурент за титлата Марк Маркес. При падането испанецът получи фрактура на китката и бе принуден да пропусне неделната надпревара. Той обаче извади късмет, тъй като лошите метеорологични условия доведоха до пълното отменяне на австралийския старт. След спринта Маркес поведе с аванс от 10 точки пред Мартин в генералното класиране.

Педро Акоста с откровено признание преди трансфера в Дукати
Педро Акоста с откровено признание преди трансфера в Дукати

Роденият в Майорка пилот вече е пристигнал на пистата „Сепанг“, за да се включи в състезателния уикенд. Участието му все още не е гарантирано и зависи изцяло от физическото му състояние. В четвъртък Мартин трябва да премине задължителните медицински тестове, но подчерта, че прави всичко по силите си, за да бъде в максимално добра форма.

Планът за експресно възстановяване на Хорхе Мартин преди Гран При на Малайзия
Планът за експресно възстановяване на Хорхе Мартин преди Гран При на Малайзия

„Преминавам през необходимите медицински процедури, за да се възстановя от травмата и да бъда в най-добрата възможна кондиция на Сепанг. На този етап е невъзможно да правим каквито и да е прогнози. Ще преценяваме състоянието ми ден за ден“, заяви испанският състезател преди надпреварата.

Трасето в Сепанг традиционно носи лош късмет на Мартин след преминаването му в Априлия. По време на предсезонните тестове през 2025 година той претърпя тежка катастрофа, която даде началото на поредица от травми и му позволи да стартира само в седем състезания през изминалия сезон. Поради контузия той пропусна миналогодишното малайзийско състезание, а впоследствие не успя да кара и на предсезонните тестове за 2026 година, докато се възстановяваше от претърпяна през декември операция.

Дукати: Априлия може да спечели всяко състезание до края на сезона
Дукати: Априлия може да спечели всяко състезание до края на сезона

Малайзийската писта бе сериозно изпитание и за самия производител от Ноале през миналия сезон. Въпреки че Априлия триумфира в три от последните четири старта за 2025 година, в Сепанг най-доброто постижение за тима бе едва 10-о място на Ай Огура, докато Марко Бедзеки финишира на 11-а позиция.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Лиам Лоусън: Целта ми е да спечеля колкото се може повече точки

Лиам Лоусън: Целта ми е да спечеля колкото се може повече точки

  • 27 окт 2026 | 13:58
  • 338
  • 0
В Ред Бул ще оправят стартовете си чак догодина?

В Ред Бул ще оправят стартовете си чак догодина?

  • 27 окт 2026 | 13:27
  • 354
  • 0
Хелмут Марко инвестира в AI, който дава възможност на мъртвите да говорят

Хелмут Марко инвестира в AI, който дава възможност на мъртвите да говорят

  • 27 окт 2026 | 12:54
  • 1295
  • 0
Тото Волф обясни защо Мерцедес трябва да помогне на Джордж Ръсел

Тото Волф обясни защо Мерцедес трябва да помогне на Джордж Ръсел

  • 27 окт 2026 | 12:37
  • 609
  • 0
Верстапен се доближи до топ 200 на най-богатите в Нидерландия

Верстапен се доближи до топ 200 на най-богатите в Нидерландия

  • 27 окт 2026 | 12:15
  • 586
  • 0
Защо от Макларън наредиха на Пиастри да пропусне Норис в Гран При на САЩ?

Защо от Макларън наредиха на Пиастри да пропусне Норис в Гран При на САЩ?

  • 27 окт 2026 | 11:56
  • 625
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

  • 27 окт 2026 | 10:38
  • 10707
  • 66
БФС официално пусна ЦСКА на "Армията", иска повече такива съоръжения

БФС официално пусна ЦСКА на "Армията", иска повече такива съоръжения

  • 27 окт 2026 | 10:52
  • 11962
  • 56
Решено е: Карик получава още време

Решено е: Карик получава още време

  • 27 окт 2026 | 14:39
  • 1911
  • 2
Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

  • 27 окт 2026 | 08:07
  • 15291
  • 6
Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

  • 27 окт 2026 | 07:20
  • 21532
  • 89
Белгийски гранд следи звезда на Левски

Белгийски гранд следи звезда на Левски

  • 27 окт 2026 | 08:04
  • 19447
  • 16