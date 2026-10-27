Официално: Хорхе Мартин ще направи опит да кара в Гран При на Малайзия

Отборът на Априлия потвърди, че Хорхе Мартин ще се опита да вземе участие в предстоящата Голяма награда на Малайзия в MotoGP, въпреки че контузи китката си миналия уикенд на пистата „Филип Айлънд“.
Световният шампион за 2024 година претърпя инцидент по време на спринтовото състезание за Голямата награда на Австралия, докато водеше директна битка за победата с основния си конкурент за титлата Марк Маркес. При падането испанецът получи фрактура на китката и бе принуден да пропусне неделната надпревара. Той обаче извади късмет, тъй като лошите метеорологични условия доведоха до пълното отменяне на австралийския старт. След спринта Маркес поведе с аванс от 10 точки пред Мартин в генералното класиране.
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Роденият в Майорка пилот вече е пристигнал на пистата „Сепанг“, за да се включи в състезателния уикенд. Участието му все още не е гарантирано и зависи изцяло от физическото му състояние. В четвъртък Мартин трябва да премине задължителните медицински тестове, но подчерта, че прави всичко по силите си, за да бъде в максимално добра форма.
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„Преминавам през необходимите медицински процедури, за да се възстановя от травмата и да бъда в най-добрата възможна кондиция на Сепанг. На този етап е невъзможно да правим каквито и да е прогнози. Ще преценяваме състоянието ми ден за ден“, заяви испанският състезател преди надпреварата.
Трасето в Сепанг традиционно носи лош късмет на Мартин след преминаването му в Априлия. По време на предсезонните тестове през 2025 година той претърпя тежка катастрофа, която даде началото на поредица от травми и му позволи да стартира само в седем състезания през изминалия сезон. Поради контузия той пропусна миналогодишното малайзийско състезание, а впоследствие не успя да кара и на предсезонните тестове за 2026 година, докато се възстановяваше от претърпяна през декември операция.
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Малайзийската писта бе сериозно изпитание и за самия производител от Ноале през миналия сезон. Въпреки че Априлия триумфира в три от последните четири старта за 2025 година, в Сепанг най-доброто постижение за тима бе едва 10-о място на Ай Огура, докато Марко Бедзеки финишира на 11-а позиция.
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages