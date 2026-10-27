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Педро Акоста с откровено признание преди трансфера в Дукати

  • 27 окт 2026 | 10:20
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Педро Акоста изненадващо призна, че е нямало да постигне добри резултати с мотор на Дукати в MotoGP през 2026 година, ако беше преминал в отбора на VR46. Причината за това според него е натрупаното разочарование от трудния му период в КТМ.

Акоста вече е сред пилотите с победи в Кралския клас и ще се присъедини към заводския отбор на Дукати от следващия сезон като съотборник на Марк Маркес, което се очертава като една от най-големите трансферни сделки на пазара за 2027 година.

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Испанецът обаче имаше възможност да се качи на машина на Дукати още за тази година, след като проведе преговори за евентуално преминаване във VR46 по време на колебливата му кампания през 2025 година с КТМ. В крайна сметка пилотът реши да изпълни последната година от договора си с настоящия тим и спечели първата си победа в Австрия по-рано през този сезон.

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Очакванията към Акоста са да бъде претендент за световната титла през 2027 година и да се превърне в най-сериозното предизвикателство за Маркес до момента. Самият той обаче признава, че не се е чувствал готов за пряк дуел с Маркес с еднаква техника през настоящия шампионат.

В интервю за вестник AS испанският състезател сподели: „Нещата се развиха по този начин. Може би щях да се кача на мотора, но с цялото натрупано напрежение и разочарование нямаше да се справя добре. Тази възможност се откри тогава, когато вече бях подготвен, особено след като преодолях онези тежки моменти от миналата година.“

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„Започнах да постигам резултати, да карам на високо ниво и да правя разликата в сравнение с останалите пилоти на моята марка. Смятам, че точно тогава осъзнах, че съм готов да поема подобно предизвикателство“, допълни Акоста.

Акоста разглежда следващите две години като повратна точка в кариерата си и възможност да трупа опит от Маркес, преди седемкратният световен шампион да се оттегли от пистата.

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„Това е последният шанс – или един от последните – за млад състезател да се учи от него, преди той да прекрати кариерата си. Главната ми задача ще бъде да вникна в начина на работа на тима и тяхната методика. След шест сезона в КТМ знам абсолютно всичко за процесите там, но нямам представа как функционират нещата в новия отбор. Първо ще трябва да се адаптирам, а след това постепенно ще опитам да усвоя възможно най-много от Марк“, заяви испанецът.

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Снимки: Gettyimages

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