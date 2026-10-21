Марк Маркес е "безкрайно по-бърз" от Валентино Роси

Марк Маркес притежава далеч по-чиста скорост на пистата, отколкото Валентино Роси в най-добрите си години. Това заяви бившият испански пилот Хорхе Мартинес Аспар.

В момента Мартинес ръководи тима на Аспар в Moto2 и Moto3, като спечели шампионската титла за 2026 година в най-лекия клас по време на Гран При на Индонезия благодарение на протежето на Маркес – Максимо Килес.

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Испанският ветеран се е състезавал рамо до рамо с Роси в ранния етап от кариерата на италианеца в клас 125 куб. см. Именно срещу Мартинес Роси постигна първата си победа в световния шампионат, триумфирайки в Гран При на Чехия през 1996 година.

Според Мартинес, въпреки че Роси може да се определи като по-комплексен състезател, Маркес – който през миналия сезон изравни рекорда на италианеца от девет световни титли – превъзхожда категорично съперника си по отношение на чистата скорост в MotoGP.

Who wanted it more? 🤩 The 2017 race was #MotoGP at its finest! ✨ #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/0E7QwythS9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 21, 2026

„Двамата са коренно различни. Смятам, че като състезател Валентино може би беше по-завършен, но за мен Марк е безкрайно по-бърз. Изпитвам огромно уважение към начина, по който изгради кариерата си, към агресивния му стил, непрестанното търсене на лимита и най-вече към способността му да преодолее всички тежки травми“, заяви Мартинес в подкаста Fast and Curious.



„Марк е пилот, чиято психика заслужава подробно изследване. Той притежава забележителна вътрешна сила. Валентино също бе уникален в това отношение, но изпитанията, през които Марк премина и които превъзмогна в кариерата си, будят истинско възхищение.



„Марк, когото познавахме до 2019 година, залагаше всичко на карта. При него нямаше средно положение – или печелеше, или падаше, караше безпощадно. Днес той разсъждава много повече и се стреми да минимизира рисковете. Това е напълно обяснимо, тъй като натрупа опит, преживя сериозни контузии и спечели куп отличия. Всичко това променя мирогледа.



За мен той продължава да бъде еталонът. Достатъчно е да го наблюдавате на пистата – особено при спиране и навлизане в завоите. Гледаш как приближава и си мислиш, че никога няма да успее да овладее мотора, но той се справя. Докато останалите подхождат по-предпазливо в началото, Марк търси предела на възможностите от първата минута на тренировките. Това е една от най-значимите разлики между него и останалите“, добави испанецът.

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Снимки: AI