Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лазар Бучков и Кристиян Титрийски гости в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Марк Маркес е "безкрайно по-бърз" от Валентино Роси

  • 21 окт 2026 | 13:01
  • 887
  • 0
Марк Маркес е "безкрайно по-бърз" от Валентино Роси

Марк Маркес притежава далеч по-чиста скорост на пистата, отколкото Валентино Роси в най-добрите си години. Това заяви бившият испански пилот Хорхе Мартинес Аспар.

В момента Мартинес ръководи тима на Аспар в Moto2 и Moto3, като спечели шампионската титла за 2026 година в най-лекия клас по време на Гран При на Индонезия благодарение на протежето на Маркес – Максимо Килес.

Защо Марк Маркес иска протежето му да страда в Moto2 догодина
Защо Марк Маркес иска протежето му да страда в Moto2 догодина

Испанският ветеран се е състезавал рамо до рамо с Роси в ранния етап от кариерата на италианеца в клас 125 куб. см. Именно срещу Мартинес Роси постигна първата си победа в световния шампионат, триумфирайки в Гран При на Чехия през 1996 година.

Според Мартинес, въпреки че Роси може да се определи като по-комплексен състезател, Маркес – който през миналия сезон изравни рекорда на италианеца от девет световни титли – превъзхожда категорично съперника си по отношение на чистата скорост в MotoGP.

„Двамата са коренно различни. Смятам, че като състезател Валентино може би беше по-завършен, но за мен Марк е безкрайно по-бърз. Изпитвам огромно уважение към начина, по който изгради кариерата си, към агресивния му стил, непрестанното търсене на лимита и най-вече към способността му да преодолее всички тежки травми“, заяви Мартинес в подкаста Fast and Curious.

„Марк е пилот, чиято психика заслужава подробно изследване. Той притежава забележителна вътрешна сила. Валентино също бе уникален в това отношение, но изпитанията, през които Марк премина и които превъзмогна в кариерата си, будят истинско възхищение.

„Марк, когото познавахме до 2019 година, залагаше всичко на карта. При него нямаше средно положение – или печелеше, или падаше, караше безпощадно. Днес той разсъждава много повече и се стреми да минимизира рисковете. Това е напълно обяснимо, тъй като натрупа опит, преживя сериозни контузии и спечели куп отличия. Всичко това променя мирогледа.

За мен той продължава да бъде еталонът. Достатъчно е да го наблюдавате на пистата – особено при спиране и навлизане в завоите. Гледаш как приближава и си мислиш, че никога няма да успее да овладее мотора, но той се справя. Докато останалите подхождат по-предпазливо в началото, Марк търси предела на възможностите от първата минута на тренировките. Това е една от най-значимите разлики между него и останалите“, добави испанецът.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: AI

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

  • 21 окт 2026 | 08:32
  • 13768
  • 3
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

  • 21 окт 2026 | 08:31
  • 2890
  • 0
Кадилак със специални цветове за първото си родео в Гран При на САЩ

Кадилак със специални цветове за първото си родео в Гран При на САЩ

  • 20 окт 2026 | 17:33
  • 766
  • 0
Либърти Медия организира първото общо събитие за Формула 1 и MotoGP

Либърти Медия организира първото общо събитие за Формула 1 и MotoGP

  • 20 окт 2026 | 17:09
  • 4262
  • 0
Макларън ще тества концепции за сезон 2027 с финалните си тазгодишни подобрения

Макларън ще тества концепции за сезон 2027 с финалните си тазгодишни подобрения

  • 20 окт 2026 | 15:56
  • 2193
  • 0
ФИА утвърди ключовите спортни правила за Световния рали шампионат през 2027 година

ФИА утвърди ключовите спортни правила за Световния рали шампионат през 2027 година

  • 20 окт 2026 | 15:14
  • 685
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с голяма промяна в школата - страхотна новина за много деца на "Герена"

Левски с голяма промяна в школата - страхотна новина за много деца на "Герена"

  • 21 окт 2026 | 11:34
  • 9456
  • 33
Удар за ПСЖ: тежка контузия за Кварацхелия може да го извади от игра до края на сезона

Удар за ПСЖ: тежка контузия за Кварацхелия може да го извади от игра до края на сезона

  • 21 окт 2026 | 12:30
  • 5109
  • 1
Лазар Бучков и Кристиян Титрийски в Block Out: Горди сме от спечелената Суперкупа

Лазар Бучков и Кристиян Титрийски в Block Out: Горди сме от спечелената Суперкупа

  • 21 окт 2026 | 13:43
  • 1878
  • 0
Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

  • 21 окт 2026 | 07:10
  • 19990
  • 43
Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

  • 21 окт 2026 | 09:38
  • 17251
  • 3
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 284870
  • 84