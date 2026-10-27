Новият шеф в Ботев (Пд) разкри как оцелявa клубът: Задълженията ни са в нормални размери

Новата седмица за Ботев (Пловдив) започна с обявяването на нов изпълнителен директор. Адвокат Кристиан Райчев ще има задачата да осигури нормалното функциониране на клуба в един от най-деликатните периоди за „жълто-черните“, както и да съдейства в преговорите с нов сериозен инвеститор. Райчев беше близък до покойния бизнесмен Илиан Филипов, а след трагичната му смърт зае мястото му в тричленния Борд на директорите. В интервю за Sportal.bg новият изпълнителен директор говори за финансовото състояние на Ботев, преговорите с потенциални инвеститори и перспективите пред клуба. Райчев разкри как се осигуряват необходимите средства за издръжката му, коментира целите пред отбора, освобождаването на Митко Джоров и съдебните дела с бивши служители. Той засегна и въпроса за бъдещето на клуба след загубата на човека, който до последно беше силно ангажиран с неговото развитие.

Официално: Ботев (Пловдив) има нов изпълнителен директор

Как се стигна до избора Ви за нов изпълнителен директор на Ботев?



Както знаете, след трагичната кончина на г-н Илиян Филипов Съветът на директорите на практика остана само с двама члена при законоустановен минимум от трима. Това наложи свикването на Общо събрание с цел попълване на състава на Съвета на директорите. Кандидатурата ми беше подкрепена от акционерите и от останалите двама членове на Съвета. Общото събрание ме избра за член на Съвета на директорите, а непосредствено след това Съветът ме избра за изпълнителен директор. Искам да подчертая, че поех тази роля за преходен период, докато бъде намерено дългосрочно решение за управлението на клуба. Дотогава задачата ми е да осигуря нормалното и спокойно функциониране на клуба.

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Как бихте описали реалното състояние на клуба към момента — финансово, организационно и спортно-технически?



Кои са най-сериозните проблеми, които трябва да бъдат решени? Организацията на клуба към момента е добра – всичко продължава по начина, по който е бил до момента. Решенията се вземат колективно от Съвета на директорите, в тясна комуникация с акционерите по стратегическите въпроси. Спортно-техническата част е изцяло в ръцете на старши треньора Станислав Генчев. Стремим се организационните въпроси да не се отразяват на отбора. Работи се денонощно. След смъртта на г-н Филипов имахме временни затруднения, включително с достъпа до банковите сметки на клуба. Те са преодолени и разплащанията с контрагентите се извършват нормално.

Как убийството на предишния собственик промени бъдещето на клуба и какво е най-важното, което трябва да направите, за да продължите неговото дело?



От юридическа гледна точка г-н Филипов никога не е бил собственик на клуба. През цялото време акциите са били собственост на Сдружение ПФК Ботев и на Сдружение Фен Клуб Ботев 1912. Реално обаче г-н Филипов беше всичко за този клуб – той беше притегателната сила, която доведе всички спонсори и рекламодатели; той беше човекът, който от миналото лято до последния си ден беше изцяло ангажиран с мисията „Ботев“. Неговата липса се усеща силно. Той е причината Ботев Пловдив да съществува като клуб в момента и всички ние, които към настоящия момент сме ангажирани с оперативната дейност на клуба, ще направим всичко по силите си неговите усилия да не останат напразни. Най-добрият начин да почетем делото му е клубът да продължи да се развива.



На какъв етап са преговорите с потенциалните нови инвеститори? Има ли реален напредък и кога може да се очаква яснота за бъдещето на клуба?



Не коментираме спекулации. Когато има яснота за бъдещето на клуба, ще информираме обществеността.

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Какво е необходимо на клуба, за да постигне финансова стабилност? Има ли задължения или други сериозни проблеми, с които ръководството трябва да се справи в краткосрочен план?



Ако погледнем голямата картина, клубът разполага с модерен стадион, страхотна база и една от най-големите и верни фенски маси в страната. Тези активи трябва да бъдат експлоатирани в максимална степен, за да се гарантира финансовата стабилност на клуба. Задълженията на клуба са в нормални за обема на дейността му размери, като към настоящия момент ръководството на клуба се справя с управлението на приходите и изплащането на задълженията.

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Какви са основните цели пред отбора през настоящия сезон и разполага ли треньорският щаб с необходимите условия и ресурси, за да ги постигне?



Влизането в първите четири е реалистично, а Купата на България е особено важна заради прекия път към Европа, който дава спечелването ѝ. Съставът е широк и треньорският щаб има възможност да използва различни футболисти в първенството и в турнира за Купата.

Планирате ли промени в управлението и структурата на клуба? Има ли практики от досегашния модел на работа, които смятате, че трябва да бъдат променени?



Към настоящия момент не предвиждаме промени в управлението, освен моето влизане в Съвета на директорите и избора ми за изпълнителен директор. Преглеждаме разходите и организацията на работа, за да я направим по-ефективна. Където е необходимо, ще подсилим отделни звена, например поддръжката на терените на базата.



Какво можете да кажете на привържениците, които се притесняват за бъдещето на клуба след трагичната загуба на собственика? Имат ли основания да бъдат спокойни за неговото съществуване и развитие?



Клубът функционира нормално и апелът ми към привържениците, е да подкрепят отбора, като посещават мачовете. До края на полусезона имаме още два домакински мача (евентуално три при определен жребий за Купата на България). Нека всички бъдат на стадиона и подкрепят отбора. Ние ще направим всичко възможно повече фенове да присъстват на мачовете и да имат възможността да подкрепят любимия си отбор.

Какви гаранции ще търсите от бъдещите инвеститори, за да сте сигурни, че ще осигурят дългосрочна стабилност, а не просто краткосрочно финансиране?



Решението за продажба на акции е на акционерите и условията към бъдещ инвеститор се поставят от тях. Ролята на ръководството е да осигури прозрачна информация и да защитава интереса на клуба. Всеки сериозен инвеститор трябва да има реален бизнес план. Клубът в крайна сметка е търговско дружество, което в краткосрочен план следва да се самоиздържа от дейността си, а в средносрочен план да започне да генерира печалба.



Какви са най-големите предизвикателства пред Вас лично в ролята ви на изпълнителен директор и кое е първото нещо, което искате да постигнете?



Най-голямото предизвикателство е да оправдая доверието, което ми бе гласувано от страна на акционерите и останалите двама членове на Съвета на директорите, както и от цялата администрация в клуба. Първото нещо, което искам да постигна, е с действията си да допринеса към нормалното и спокойно функциониране на клуба и надявам се към пристигането на нов сериозен инвеститор.

Като доскорошен юрист на клуба и близък до Илиян Филипов можете ли да ни кажете има ли дела, които клубът води и дела, които се водят срещу клуба?



Имаме няколко трудови дела с бивши служители. С оглед на материалния интерес, който засягат, не ги определям като съществен риск за клуба.



Защо освободихте Митко Джоров?



Решението за освобождаването му е взето преди известно време. Причините са вътрешноорганизационни и са свързани с академията. Благодарим на г-н Джоров за работата му и не смятаме за коректно да коментираме подробности.



Сега, докато Ботев е без финансов благодетел, хората се питат как клубът се издържа и разплаща към футболистите. Има ли осигурен бюджет поне до Нова година?



Към момента работим в насока събиране на вземания от настоящи контрагенти, както и активно комуникираме с евентуални нови рекламодатели. Очакваме плащания и от чужбина. В този смисъл средствата се формират на месечна база.

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