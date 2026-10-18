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Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

  • 18 окт 2026 | 21:46
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Важна седмица предстои за Ботев Пловдив, която може да се окаже решаваща за бъдещето на клуба. Според информация на Sportal.bg „жълто-черните“ ще имат нов собственик, който да поеме финансовата издръжка на отбора. Костадин Филипов, син на загиналия Илиян Филипов, няма да продължи да финансира клуба.

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Сериозен интерес към придобиването на акциите на Ботев проявява бившият шеф на Левски Мило Борисов, чието име през последните месеци беше свързвано и с Берое, и с Локомотив Пловдив. Той разглежда пловдивския клуб като перспективна инвестиция предвид новия стадион, модерната база и широкия състав, който представлява сериозен актив. Ако Борисов поеме управлението на „канарчетата“, важна роля в новата структура се очаква да има бившият капитан на тима и носител на Купата на България с Ботев – Ивелин Попов.

По информация на Sportal.bg той може да заеме поста спортен директор. Именно Попов е човекът, който е лобирал пред Мило Борисов за ангажиране с финансовата издръжка на клуба. Съвсем скоро се очаква да се проведе среща между Борисов, Попов и представители на Съвета на директорите на Ботев Пловдив АД, Сдружение ПФК Ботев и Сдружение Фенклуб 1912, след която ще стане по-ясно дали и при какви условия може да се стигне до сделка.

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