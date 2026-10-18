Мило Борисов с интерес към Ботев, Ивелин Попов заема шефска позиция, ако сделката стане факт

Важна седмица предстои за Ботев Пловдив, която може да се окаже решаваща за бъдещето на клуба. Според информация на Sportal.bg „жълто-черните“ ще имат нов собственик, който да поеме финансовата издръжка на отбора. Костадин Филипов, син на загиналия Илиян Филипов, няма да продължи да финансира клуба.

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Сериозен интерес към придобиването на акциите на Ботев проявява бившият шеф на Левски Мило Борисов, чието име през последните месеци беше свързвано и с Берое, и с Локомотив Пловдив. Той разглежда пловдивския клуб като перспективна инвестиция предвид новия стадион, модерната база и широкия състав, който представлява сериозен актив. Ако Борисов поеме управлението на „канарчетата“, важна роля в новата структура се очаква да има бившият капитан на тима и носител на Купата на България с Ботев – Ивелин Попов.

По информация на Sportal.bg той може да заеме поста спортен директор. Именно Попов е човекът, който е лобирал пред Мило Борисов за ангажиране с финансовата издръжка на клуба. Съвсем скоро се очаква да се проведе среща между Борисов, Попов и представители на Съвета на директорите на Ботев Пловдив АД, Сдружение ПФК Ботев и Сдружение Фенклуб 1912, след която ще стане по-ясно дали и при какви условия може да се стигне до сделка.

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