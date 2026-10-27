Министър Керязов се снима с Нурмагомедов: Това е личната ми охрана

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се похвали с любопитна среща по време на футболното дерби между Барселона и Реал Мадрид. Той публикува в личния си профил във Фейсбук снимка с легендарният шампион от UFC Хабиб Нурмагомедов, като се пошегува, че дагестанецът е неговата лична охрана.

Керязов разкри, че двамата са разговаряли на почивката на двубоя за спорта в България и Русия, а Нурмагомедов се зарадвал, когато разбрал откъде е министърът.

Ето какво написа Керязов в социалната мрежа:

„Вчера на мача между Барселона и Реал Мадрид имах неочаквана компания, Хабиб Нурмагомедов! Той много се зарадва, когато разбра, че съм от България. Аз пък се зарадвах, че с него до мен едва ли някой ще посмее да ме нападне! На почивката си поговорихме за спорта в България и Русия. А когато ме питаха откъде се познаваме, отговарях съвсем сериозно: Това е личната ми охрана. Работи в Министерството на младежта и спорта!“

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