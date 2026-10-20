Министър Керязов обсъди възможностите за сътрудничество с представители нa Казахстан

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов проведе среща с представители на Република Казахстан, на която бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество в областта на спорта, развитието на спортната инфраструктура и реализирането на съвместни проекти.

В срещата участваха председателят на Външнотърговската палата Мурат Каримсаков, вторият секретар на Посолството на Република Казахстан в България Арсен Абдрахманов, директорът на Bugin Holding Айбек Куатбаев, председателят на Българо-казахстанската търговска камара Пламен Юруков и членът на Управителния съвет на Българо-казахстанската търговска камара Ирина Бирюкова.

По време на разговора беше обсъден потенциалът на България за развитие на спортната инфраструктура и осъществяване на съвместни инициативи с казахстански партньори. Акцент беше поставен върху възможностите за модернизация и разширяване на съществуващи спортни комплекси, тренировъчни центрове и бази, както и за изграждане на нови многофункционални спортни съоръжения.

Министър Керязов отбеляза, че България разполага с благоприятни природни и климатични условия, които позволяват целогодишна спортна подготовка, организиране на международни тренировъчни лагери и развитие на спортния туризъм.

Специално внимание беше отделено на организирането на съвместни детски и младежки спортни лагери, които биха допринесли за обмена на опит, развитието на младите спортисти и укрепването на връзките между двете държави.

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