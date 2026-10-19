Министър Керязов се сбогува с големия треньор по лека атлетика от Ямбол Йордан Атанасов

Спортният министър Енчо Керязов се сбогува с един от най-заслужилите хора в спорта на Ямбол - Йордан Атанасов, който почина.

"Ямбол загуби един от най-заслужилите хора в своята спортна история. С тъга ще се сбогувам с Йордан Атанасов - изключителен треньор, посветил живота си на леката атлетика и оставил следа в живота на поколения спортисти. Имах честта да го познавам лично, да работим заедно и да споделяме общи идеи и каузи. Това, което направи за спорта в Ямбол, ще остане и след него. Искрени съболезнования на семейството и близките му! Светла му памет!", написа министърът в профила си във Фейсбук.

"Отиде си от този свят нашият татко Йордан Атанасов! Живя живот, изпълнен със смисъл, с ценности, с морал и постигнати цели. Беше отдаден на спорта, на своите състезатели, на семейството си. Заслужил треньор, почетен гражданин на Ямбол, треньор на столетието по лека атлетика на града, но преди всичко - добър човек и най-добрият и обичан баща. Угаснаха твоите сини очи, до последно изпълнени с живот и устрем. Имахме да си кажем още толкова много неща...Остави след себе си смисъл и пример. Беше достоен човек. Обичаме те! Сбогом, татко!", написа и заместник-министърът Мария Цветкова.

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