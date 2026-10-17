Енчо Керязов критикува училищната програма: Часовете за спорт не са важни

Шест месеца след встъпването си в длъжност министърът на младежта и спорта Енчо Керязов говори в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" за натрупаните с десетилетия проблеми в българския спорт, кризите във федерациите и приоритетите на държавата преди следващия олимпийски цикъл. В студиото той призна, че реалността в управлението на спорта е по-сложна от очакваното.

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„Не си ги представях точно по този начин, но показахме много категорично по какъв начин ще работим“.

Сред основните теми е напрежението в ключови спортни федерации като борбата, вдигането на тежести и шахмата. Министърът посочи, че въпреки конфликтите и управленските кризи, ведомството е успяло да осигури необходимото финансиране и спокойствие за състезателите. Керязов обърна специално внимание на шахмата, където съществуването на две федерации създава сериозни затруднения пред международното участие на спортистите.

"Успяхме да осигурим финансирането на нашите състезатели", каза министърът. Те вече са в Китай и се състезават под българско знаме.

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По отношение на борбата, където напрежението около ръководството продължава, Енчо Керязов беше категоричен, че държавата не трябва да определя кой да ръководи федерациите. Според него именно политическите намеси през годините са сред причините за днешните конфликти.

„Политиката и държавата не би трябвало да се месят в организацията на самата федерация. Оттук идва и самият проблем“, заяви той.

В разговора министърът очерта и финансовите приоритети на спортното ведомство за следващата година. Сред тях са повече средства за олимпийските състезатели, но и сериозен акцент върху детския и ученическия спорт. Керязов отправи критика към образователната система, според която часовете по физическо възпитание често са подценявани.

„Първата среща на едно дете с държавната институция показва, че спортът не е толкова важен“, посочи той и допълни, че спортните навици трябва да се изграждат още в ранна възраст.

Министърът коментира и работата с новото ръководство на Българския олимпийски комитет след окончателното поемане на управлението от Весела Лечева. По думите му отношенията между министерството и БОК са в абсолютен синхрон, а подписаният за първи път дългосрочен договор между Българския спортен тотализатор и Олимпийския комитет ще осигури по-голяма предвидимост за подготовката на олимпийците.

„Нашите олимпийци трябва да имат сигурност в целия олимпийски цикъл“, каза Керязов.

В разговора беше засегната и темата аз спортната инфраструктура. Министърът призна, че състоянието на много държавни бази е критично. Примери за това са комплекс „Червено знаме“, Зимния дворец, „Спорт Палас“ във Варна и високопланинската база „Белмекен“.

„Посетих почти всички спортни бази в страната и състоянието им наистина е лошо“, заяви той.

Според Керязов вече са започнали конкретни действия за ремонти и модернизация, включително на плувния комплекс във Варна, където са установени сериозни конструктивни проблеми. Сред акцентите в разговора беше и реконструкцията на стадион „Българска армия“ и перспективите пред нов национален стадион. Министърът беше категоричен, че България се нуждае от модерно национално спортно съоръжение, но предупреди, че проектът изисква внимателно планиране, ясно финансиране и устойчив модел за бъдеща експлоатация.

„Освен да се изгради спортното съоръжение, трябва да се мисли кой и как ще го управлява“, подчерта той.

Енчо Керязов представи и част от подготвяните промени в Закона за физическото възпитание и спорта. Сред предложенията са по-строг контрол върху спортните клубове и възможност министерството да прекратява дейността на организации. Целта е да бъдат прекъснати порочните практики и да се гарантира по-голяма прозрачност при разходването на публични средства.

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