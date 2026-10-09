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Министър Керязов награди победителите на международния турнир по спортна акробатика “Стефка Спасова”

  • 9 окт 2026 | 17:29
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Министър Керязов награди победителите на международния турнир по спортна акробатика “Стефка Спасова”

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди победителите в най-големите възрастови групи в Международния турнир по спортна акробатика за Купа “Стефка Спасова“ в Сливен. В тазгодишното издание на надпреварата участват около 370 състезатели от България, Молдова, Полша, Гърция и Турция.

На събитието присъстваха генералният секретар на Българската федерация по спортна акробатика Недко Костадинов, представители на Община Сливен, спортни деятели, треньори и легенди на българската акробатика. Специален гост беше и Калина Лечева. Церемонията започна с едноминутно мълчание в памет на Стефка Спасова.

“Искам да ви призная нещо лично – Сливен е градът, в който се проведе първото състезание в живота ми като акробат. Тогава бях дете, изпълнено с мечти, притеснение и огромно желание за успех, а днес, толкова години по-късно, се връщам тук като министър на младежта и спорта, но повярвайте ми – щом прекрача прага на залата по акробатика, продължавам да се чувствам преди всичко акробат“, каза Енчо Керязов.

Той подчерта ролята на Министерството на младежта и спорта в подкрепата на българския спорт и посочи, че ММС ще продължи да създава условия за провеждането на състезания от такъв мащаб и да подпомага развитието на младите спортисти.

“Поздравявам организаторите на турнира за усилията да продължават традициите на българската спортна акробатика. На състезателите пожелавам преди всичко да обикнат акробатиката така, както аз я обикнах като дете. Сигурен съм, че уроците от този спорт ще ви помагат и в живота“, каза още министър Керязов.

Надпреварата продължава до 12 октомври, когато ще бъдат излъчени победителите в индивидуалните и отборните дисциплини.

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