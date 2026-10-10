Енчо Керязов: Държавата винаги ще помага на спорта

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че държавата винаги ще помага на спорта, особено когато хората проявяват интерес към него.

Кметът на София и куп министри се включиха в Софийския маратон

Керязов се включи в 43-тото издание на Софийски маратон. Той даде старт на надпреварата и преодоля дистанцията от 5 километра за 44 минути и 7 секунди.

"Беше изключително приятно, забавлявах се. Готов съм и за повече и догодина може да се пусна и на по-дълга дистанция", каза той след финиширането си.

"Събития като това са начин да популяризираме спорта - да покажем, че можем да организираме такива големи събития. Видяхме и колко много деца има тук. Те имат възможност да опитат, да усетят удоволствието от движението и се надявам това да не остане само днес, а да изберат някакъв спорт", добави министърът.

"Държавата винаги ще помага за всякакъв вид спортни събития. Дали те ще станат популярни, това зависи от нас, хората. Виждаме, че желанието на хората е голямо. Тази година има рекорден брой участници. Но ако само държавата иска, а хората не го желаят, няма как да се получи. Тук обаче виждаме хора от различни възрасти, млади хора, с желание, така че това събитие има потенциала да бъде и от много по-висок ранг. Организацията на маратона е много добра и благодаря на гражданите и гостите на града, че проявяват разбиране към него", завърши министър Керязов.

bntnews.bg

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