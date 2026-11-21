Крисчън Бейл иска да се превъплъти в някой от "боговете на MotoGP"

Холивудската звезда Крисчън Бейл разкри в интервю за Sports Illustrated, че би искал да изиграе някой от „боговете на MotoGP“ в свой бъдещ проект.

Бейл даде интервюто като част от промоцията на филма „Madden“, в който се превъплъщава в образа на противоречивия собственик на отбора от Националната футболна лига Оуклънд/Лос Анджелис Рейдърс – Ал Дейвис. Актьорът беше попитан кой друг спортист би искал да изиграе на големия екран, а в отговора си посочи Джакомо Агостини, Валентино Роси и Марк Маркес.

Christian Bale chooses the athletes he would want to portray in a movie next 🔥 https://t.co/wdyuTABC7H — Sports Illustrated (@SInow) November 19, 2026

„Мисля, че е направен и филм, но за съжаление не съм го гледал. Наскоро обаче гледах документалния филм за Тайсън Фюри и той е наистина изключително интересна личност“, заяви Бейл, след което спомена и някои от легендите на MotoGP.



„Но нека не забравяме и Валентино Роси, Джакомо Агостини и Марк Маркес. Те са се състезавали в MotoGP. Те са мотоциклетни състезатели. Истински богове на две колела.



„В тялото ми вече има прекалено много метал, за да продължавам да карам мотоциклет, но преди и аз бях моторист“, добави той.

През 2019 година Бейл вече се превъплъти в образа на легендарен автомобилен състезател, като изигра ролята на Кен Майлс във филма „Форд срещу Ферари“.

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Снимки: Gettyimages