Любов и волейбол - Елица и Александър Атанасийевич

Една от най-обичаните волейболни двойки приема bTV в дома си. 3 години и половина, след като ни поканиха на гости в Полша, Елица и Александър Атанасийевич вече са в Атина, при това не са само двамата. С тях е синът им Тео, скоро ще стане на 3. Другата промяна е, че Елица се върна към волейбола.

"Не го бях планирала, когато се видяхме в Полша. Тогава бях спряла и изоставила кариерата си, за да имаме Тео. Но след като го родих и след като обсъдих нещата с Александър и нашите семейства, реших, че мога да предприема тази крачка", призна Елица.

"Аз съм доволен, винаги съм ѝ казвал, къде на шега, къде не, че ако не беше оставила кариерата си, сега щеше да е в най-добрите европейски отбори. Тя обаче я остави, за да имаме Тео и той е нашият приоритет. Щастливи сме в Атина, в Паниониос", откровен е Александър.

Двамата отдавна мислели как да играят на едно място, но бонусът да са в един отбор определят ато дар.

Как двамата живеят в Атина, кой отбор на Паниониос се справя по-добре според тях - женският или мъжкият, и планират ли Тео да има братче или сестриче - вижте във видеото.

btvsport.bg

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