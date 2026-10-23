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Министър Керязов награди акробатите за успешното представяне на Световното

  • 23 окт 2026 | 16:34
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Министър Керязов награди акробатите за успешното представяне на Световното

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди състезателите и треньорите от националния отбор по спортна акробатика за успешното им представяне на Световното първенство за юноши и девойки в Пезаро, Италия, където България завоюва два медала - сребърен и бронзов.

София Христова и Християна Юлиева спечелиха сребърните отличия при женските двойки във възрастовата група 13-19 години. При смесените двойки във възрастовата група 12-18 години Симона Иванова и Хасан Исмаил заслужиха бронзовите медали.

Отличени бяха всички представители на националния отбор за достойното представяне на световния форум. Българските акробати записаха редица престижни класирания в топ 8 в различните възрастови групи и дисциплини, демонстрирайки потенциала и добрата подготовка на състезателите.

Министър Керязов поздрави спортистите за постигнатите резултати и подчерта, че успехите им са плод на постоянство, дисциплина и усилена подготовка.

„Вие представяте България на най-високо ниво и имате всички основания да се гордеете с постигнатото. С вашия труд, упоритост и отдаденост сте пример за младите хора. Вашите успехи могат да вдъхновят още много деца да направят първите си стъпки в спорта, да повярват във възможностите си и да преследват мечтите си“, заяви министър Керязов.

Той изрази признателност и към екипа на федерацията и треньорите за професионализма, всеотдайността и приноса им към подготовката на състезателите и развитието на българската спортна акробатика.

От своя страна ръководството на Българската федерация по спортна акробатика благодари на министъра за подкрепата, оказвана за подготовката и участието на националните състезатели в международни турнири.

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