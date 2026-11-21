Марсел Джейкъбс разпуска на стрелбището

Психическото напрежение при професионалните спортисти е много сериозно и много от тях избират различни начини, за да се разтоварят в ежедневието си. Олимпийският шампион на 100 метра и с щафетата на Италия на 4 по 100 метра от Париж 2024 Марсел Джейкъбс също има интересни занимания, с които разпуска от напрегнатите тренировки на пистата.

Италианският спринтьор, който се завърна да тренира и живее в САЩ, публикува видео в “Инстаграм” от стрелбището, където преминава част от неговото разтоварване.

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Снимки: Gettyimages