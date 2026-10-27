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Великобритания обяви състава си за финалите за Купа "Дейвис"

  • 27 окт 2026 | 04:29
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Великобритания обяви състава си за финалите за Купа "Дейвис"

Великобритания официално оповести състава си за финалите за Купа Дейвис (Final 8), които ще се проведат от 24 до 29 ноември 2026 г. в Болоня. Британците започват участието си директно от четвъртфиналната фаза, където на 26 ноември ще се изправят срещу силния тим на Германия.

Селекцията на Великобритания е водена от Артър Фери, който е най-високо класираният британски тенисист на единично, и опитния Камерън Норти. Тимът разполага с изключително оръжие и при двойките, където фигурират Хенри Паттен, първи в световната ранглиста на двойки, и Нийл Скупски, който през 2026 г. спечели две титли от Големия шлем на двойки на Откритото първенство на Австралия и Откритото първенство на САЩ.

Капитанът и ръководител на мъжкия тенис към LTA Лийн Смит изрази увереност в уменията на състава. Той подчерта, че в тима има голяма вяра и че играчите са силно мотивирани да се представят на най-високо ниво в Болоня.

Първото препятствие пред британците ще бъде отборът на Германия, който също пристига в Италия с изключително сериозен състав. В германските редици са включени Александър Зверев, Ян-Ленард Щруф, както и доказаната двойка Кевин Кравиц и Тим Пуц.

Победителят от сблъсъка между Великобритания и Германия ще се класира за полуфиналите в събота, 28 ноември, където ще премери сили с победителя от четвъртфинала между Австрия и Испания.

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