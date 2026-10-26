Надал ще участва в демонстративен турнир в Лас Вегас през следващата година

Рафаел Надал ще участва в демонстративен тенис турнир в Лас Вегас в началото на следващата година, за да отбележи първото си участие в САЩ, откакто прекрати кариерата си преди две години.

22-кратният шампион от турнирите от Големия шлем ще бъде на корта в щата Невада на 27 февруари, обявиха организаторите в понеделник. Испанецът се изправи срещу Карлос Алкарас в демонстративен мач във Вегас през 2024 година по време на последната си година в професионалния спорт.

Looking forward to being back on court in Las Vegas! See you on February 28 at The MGM Slam Presented by Capital One at T-Mobile Arena! Tickets go on sale this week. See you there! 🤗 https://t.co/dPR1L6scez — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 26, 2026

"Спомням си колко впечатляващо беше да усетя енергията на пълната зала в град като Лас Вегас. Сега се завръщам в различен етап от живота си, без натиск, но със същата страст към този спорт. Винаги съм обичал да се състезавам и дори професионалната ми кариера да приключи, това чувство никога не изчезва", категоричен е 40-годишният Рафаел Надал.

Останалите участници и форматът на събитието ще бъдат обявени през следващите седмици. То е насрочено точно преди турнира от сериите ATP 1000 в Индиън Уелс, Калифорния. През миналата година осем играчи се състезаваха във формат тайбрек.

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Снимки: Gettyimages