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Яник Синер ще се завърне на корта в края на декември

  • 26 окт 2026 | 18:11
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Яник Синер ще се завърне на корта в края на декември

Водачът в световната ранглиста по тенис Яник Синер обяви, че ще се завърне на корта за демонстративния турнир Six Kings Slam. Това съобщи самият той в профилите си в социалните мрежи.

Надпреварата, която има рекорден награден фонд и събира шестима от най-добрите играчи в света при мъжете, трябваше да се проведе през октомври, но заради усложнената обстановка в Саудитска Арабия бе изместена за края на декември. Така с нея ще бъде даден старт на новия сезон 2027.

Преместването на турнира е добра новина за Синер, който не е играл от средата на юли месец, когато спечели "Уимбълдън". След това обаче стана ясно, че италианецът има проблем в коляното, заради който пропусна втората половина от сезона. Сред турнирите, в които световният номер 1 не успя да вземе участие, са Откритото първенство на САЩ, както и предстоящите през ноември Финали на АТП в Торино. Още тази седмица той може да се сбогува и с първото място в ранглистата, на което ще се изкачи германецът Александър Зверев.

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Снимки: Gettyimages

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