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Битка на дъното в efbet Лига

  • 27 окт 2026 | 07:45
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Битка на дъното в efbet Лига

Черно море и Септември се изправят един срещу друг в интригуващ сблъсък от 12-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Тича" е днес от 17:00 часа и ще бъде ръководен от Георги Стоянов.

Двата отбора се намират в дъното на класирането. "Моряците" са последни с актив от 6 точки, а столичани имат две повече и заемат предпоследната позиция. Домакините са записали една шампионатна победа от началото на сезона, докато "виненочервените" са с две.

Варненци влизат в двубоя след минимално поражение с 0:1 от Локомотив (Пловдив) за Купата на елита. Сега момчетата на Илиан Илиев ще направят всичко възможно да се реваншират пред своите фенове с успех.

Илиан Илиев с позиция за ситуацията в Черно море: На два пъти бях готов да си тръгна
Илиан Илиев с позиция за ситуацията в Черно море: На два пъти бях готов да си тръгна

Гостите, които пристигат в морската ни столица с нов треньор, обаче също са мотивирани да спечелят важната битка. Преди три дни начело на Септември застана бившият футболист на Лудогорец Младен Кашчелан и дебютът му ще бъде именно на "Тича".

Бивш футболист на Лудогорец е новият треньор на Септември (София)
Бивш футболист на Лудогорец е новият треньор на Септември (София)

"Моряците" ще бъдат без контузения нападател Александър Колев, а под въпрос за срещата остават Георги Лазаров и Александър Тодоров, които са с травми след гостуването на Марек за Купата на България.

При септемврийци няма сериозни кадрови проблеми и новият им наставник ще може да заложи на оптимален състав в търсене на трите точки още в първия си мач.

Черно море - Септември (София)

Начало: 17:00 часа
Съдия: Георги Стоянов
Стадион: "Тича", Варна

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