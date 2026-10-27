Бен Шелтън: Нечестно е да се твърди, че доминацията на Алкарас и Синер избледнява

Американският тенисист Бен Шелтън отхвърли твърденията, че доминацията на Карлос Алкарас и Яник Синер в световния тенис започва да избледнява. Пред медиите преди участието си на турнира от сериите ATP 500 в Базел, Шелтън определи подобни анализи като несправедливи спрямо постигнатото от двамата през този сезон.

Запитан дали контузиите на Алкарас и Синер са отворили нови възможности за останалите по-млади състезатели, Шелтън се изсмя и отговори с въпрос: "Искам да кажа, те спечелиха две от четирите титли от Големия шлем тази година, а Синер спечели пет турнира от сериите Мастърс 1000. Не мисля, че тяхната доминация е избледняла. Смятам, че има много млади играчи, които се състезават все по-успешно за по-големите титли. Но да се каже, че те губят позиции, е нечестно."

Яник Синер ще се завърне на корта в края на декември

Американецът подчерта и впечатляващата ефективност на италианеца Яник Синер през годината: "Когато Синер играеше през тази година, той печелеше ли?", попита реторично той, имайки предвид богатата му колекция от трофеи на най-високо ниво. Статистиката между двамата показва интересен контраст: Алкарас вече разполага с 7 титли от Големия шлем срещу 5 за Синер (и общо 15 срещу 17 големи титли, включително Мастърс 1000 и Финалите на ATP). Въпреки това и двамата продължават да бъдат основният показател за висока класа в мъжката верига.

Шелтън изрази увереност, че Алкарас и Синер ще бъдат отново в пълна готовност за Откритото първенство на Австралия следващия сезон. С оглед на собственото си участие в Швейцария, американецът сподели, че очаква с нетърпение срещите на закрито в Базел, като даде висока оценка на уникалната атмосфера в залата и подкрепата от публиката.

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Снимки: Gettyimages