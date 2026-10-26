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Александър Зверев беше включен в състава на Германия за Купа "Дейвис"

  • 26 окт 2026 | 18:57
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Александър Зверев беше включен в състава на Германия за Купа "Дейвис"

Треньорът Михаел Колман включи Александър Зверев в състава на Германия за финалите за Купа "Дейвис" в Болоня, съобщиха от Германската тенис федерация в Инстаграм в понеделник.

Ян-Ленард Щруф и тандемът при двойките Кевин Кравиц и Тим Пуц също бяха повикани в тима. Финалната осмица на Купа "Дейвис" ще се проведе от 24 до 29 ноември, като Германия се бори за първа титла от 1993 година насам.

Зверев е най-голямата звезда на отбора към момента. През този сезон той спечели първия си турнир от Големия шлем на "Ролан Гарос" и завърши с титла и на Откритото първенство на САЩ. Той си осигури първо място в ранглистата на ATP в края на сезона.

"Имаме много силен отбор с голямо качество, много опит и тенисисти, които могат да се справят с напрежението. Със Саша (Зверев) имаме най-добрия играч в света в момента в редиците си. Фактът, че Саша иска да играе отново за Германия въпреки изтощителния си сезон, не е даденост и показва колко важен е отборът за него", коментира Михаел Колман.

Германия започва с мач от финалната осмица срещу Великобритания на 26 ноември.

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Снимки: Gettyimages

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