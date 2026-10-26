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Българин ще заеме треньорски пост в Партизан

  • 26 окт 2026 | 13:26
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Българин ще заеме треньорски пост в Партизан

Българският специалист Александър Гицов ще продължи треньорската си кариера в Партизан (Белград), където ще влезе в щаба на Александър Станоевич, научи Sportal.bg. Сръбският наставник се завръща начело на „гробарите“ за четвърти път, след като клубът се раздели със Саша Илиич.

Гицов работи със Станоевич в турския Фатих Карагюмрук, където двамата пристигнаха в началото на годината. Българинът беше част от щаба на сръбския специалист и през сезон 2026/27, след като двамата получиха нови договори през май. Впоследствие обаче пътищата им с турския клуб се разделиха.

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