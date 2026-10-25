Саша Илич за трети път хвърли оставка след поредния провал на Партизан

Бившият треньор на ЦСКА Саша Илич е решил да напусне Партизан след поредното разочароващо представяне на белградския гранд. „Черно-белите“ загубиха с 0:2 от Чукарички у дома, а сръбският специалист е уведомил ръководството за намерението си да се оттегли, съобщават местните медии.

Според „Спортски журнал“, Илич е взел окончателно решение да се раздели с клуба. След двубоя 48-годишният наставник отказа да говори пред телевизионните камери и не се появи в миксзоната. На въпрос на журналист от изданието какво се случва, той отговорил лаконично: „Нищо, стига толкова“.

Това е третият случай от началото на сезона, в който легендата на Партизан изявява желание да напусне треньорския пост. Първият беше след поражението от Младост (Лучани), а вторият – след равенството 4:4 с Радник (Сурдулица). И в двата случая ръководството и привържениците успяха да го убедят да остане.

Според „Телеграф“, Илич вече е уведомил спортния директор Радослав Петрович за намерението си. Шефовете на клуба обаче са поискали окончателното решение да бъде взето след разговор в неделя. Засега оставката не е официално приета.

Партизан се намира в изключително тежка ситуация. След 12 изиграни мача в сръбското първенство белградчани имат едва 11 точки и заемат 10-о място в класирането. Отборът е допуснал седем поражения и има само три победи, като е спечелил едва един от последните си шест двубоя.

Саша Илич се завърна начело на Партизан през юни тази година, когато наследи Сърджан Благоевич и подписа договор за два сезона. Бившият капитан на „гробарите“ се надяваше да стабилизира любимия си клуб, но резултатите се оказаха далеч от очакванията. Преди завръщането си в Белград специалистът води Чукарички, ЦСКА, Атромитос, Пари (Нижний Новгород) и Сумгаит.

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Снимки: Imago