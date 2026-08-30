Обрат! Саша Илич остава начело на Партизан

Бившият наставник на ЦСКА Саша Илич ще продължи да води Партизан, въпреки че легендарният халф на "гробарите" хвърли оставка наскоро. Ситуацията е претърпяла обрат, като колегите от Sportal.rs разкриват подробности от днешната пресконференция на бившия сръбски национал във връзка с предстоящия двубой срещу ОФК Белград.

"Мачът срещу ОФК Белград е изключително важен. Загубихме много точки в първенството. Утре пред нашите фенове, след представянето срещу Хетафе, излизаме с по-голямо самочувствие и вярвам, че ще запишем победа. Радвам се, че отборът показа, че може. Надявам се, че това може да бъде повратна точка. Ако играчите дадат всичко от себе си и повторят всичко по този начин, могат да бъдат на добро ниво и Партизан ще спечели. Дадохме причина на феновете да дойдат на стадиона.

Всеки фен на Партизан вярва в успеха, както и аз. Партизан е там, където е. Всичко, което се случва, е процес. Трябва да сме наясно, че сме ограничени в бюджета и че няма разхищение на пари. Хетафе показа, че вървим в правилната посока. Но ще отнеме време. Никой не може да ми отнеме любовта към Партизан. Не гледам класирането. Боли ме. Партизан е там, където е, трябва да започне да побеждава. Останаха купата и първенството. Наясно сме с всичко. Надявам се утре да е ново начало и Партизан да излезе с голямо желание и воля.

След загубата срещу Младост, подадох оставка, но ръководството на клуба ме помоли заради ситуацията да водя отбора срещу Хетафе. Имахме среща с феновете и те оказаха максимална подкрепа на отбора. Не сме в добра ситуация. Нещата, които се случиха срещу Хетафе, започвайки с пълен стадион, атмосферата, която получих преди, по време и след мача, ме задължава да остана на това място, където съм сега, и съм човек на думата си. Някои неща се промениха. Знаех, че имам специална връзка с феновете и това, което преживях в четвъртък, беше нещо невероятно. Благодаря им за това и продължаваме напред", заяви Саша Илич в Белград.

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