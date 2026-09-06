Саша Илич побесня след загубеното дерби и изригна срещу съдиите

Партизан поведе в 180-ото издание на Вечното дерби на Сърбия, но в крайна сметка допусна обрат и загуби от големия си съперник Цървена звезда с 1:2. „Черно-белите“ След края на двубоя треньорът на “гробарите” Саша Илич не скри разочарованието си, като насочи гнева си към съдийските решения по време на мача.

Балов влезе от пейката и помогна на Звезда да удържи победата в дербито на Белград

“Това, което трябва да кажа, е, че критерият на съдийството днес не беше еднакъв. Никога не съм се изказвал по този въпрос, но това, което преживях днес по отношение на съдийските решения... един голям клуб като Звезда няма нужда от това, особено когато всички знаят колко много са пред всички останали отбори тук.

Наистина мога да поздравя момчетата, дадоха и последния си атом сила. Бориха се до края, имаха един период, в който нещата не изглеждаха както трябва и тогава Звезда вкара два гола, но добре. Продължаваме напред”, заяви Илич.

Саша Илич вече веднъж хвърли оставка след загубения плейоф срещу Хетафе в Лигата на конференциите, но след това остана. Сега в Супер Лигата на Западните ни съседи неговият Партизан има цели четири загуби след едва седем мача от началото на този сезон, а “гробарите” са на цели 11 точки от върха, където е Звезда.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google