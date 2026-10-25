Васьор отхвърли една от причините за изоставането на Ферари

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор категорично отхвърли тезата, че вятърът е повлиял негативно на неговите пилоти в квалификацията за Гран При на САЩ, определяйки подобни извинения като „пълни глупости“.

По време на свободните тренировки на пистата в Остин „Черните кончета“ диктуваха темпото, като Шарл Леклер и Люис Хамилтън оглавиха класирането във всяка от сесиите. Хамилтън дори записа най-добро време в третата свободна тренировка за първи път от над две години насам – от Гран при на Италия през 2024 г.

Kimi 🆚 Max Let's compare the fastest Q3 lap times of our front row pairing in Austin... from the heli view! 🚁👀 #F1 #USGP https://t.co/p63XpNNr0P — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

Андреа Кими Антонели с труден първи мачпойнт за сезон 2026

Силното представяне превърна Скудерията в абсолютен фаворит за първата стартова позиция в Тексас, но скоростта от тренировките не се материализира в квалификацията. Леклер остана едва четвърти, а Хамилтън се нареди пети, като разликата между двамата съотборници бе само 0,044 секунди в полза на Шарл.

Льоклер изостана с 0,232 секунди от спечелилия полпозишън Андреа Кими Антонели, който допусна грешка във втория си бърз тур в третия сегмент и остави вратата отворена за съперниците си. Никой от преследвачите обаче не се възползва от възможността. Така болидите на италианския тим се озоваха зад Макс Верстапен и Исак Хаджар, което накара Васьор да призове за по-прецизно изпълнение, за да бъде отключен истинският потенциал на болида SF-26.

Защо Ферари не успя да оправдае очакванията в квалификацията за Гран При на САЩ

„Чувствата със сигурност са смесени, защото имахме скорост през целия уикенд и бяхме конкурентоспособни във всички свободни тренировки. До последния завой бяхме в битката за първото място“, коментира Васьор пред Sky Sports F1.

„Така се случи, всичко е част от играта. В състезанието ситуацията ще е съвсем различна и ще бъде тежко заради високата деградация на гумите. Разочарованието остава, тъй като потенциалът беше налице до самия край на третата фаза. Във втория сегмент бяхме в добра форма, но в третия всички се затрудниха да подобрят постиженията си. Може би имаше известен вятър, който разсейваше пилотите, но условията бяха еднакви за всички. Не можем да се оправдаваме с вятъра – това са пълни глупости. Трябваше да направим по-добра последна обиколка, защото имахме темпо поне за първа редица.“

Лиам Лоусън обясни защо не кара в третата част от квалификацията

От герой до аутсайдер за стотни от секундата

Васьор подчерта и колко бързо може да се промени съдбата на един състезател при сложни условия на трасето:

Джереми Кларксън сътвори глупав скандал с Франко Колапинто

„Само заради няколко стотни можеш да пропаднеш от второ до шесто или седмо място – от герой до пълен аутсайдер. Всичко зависи от един порив на вятъра или от метър разлика в точката на спиране. Трябва да запазим хладнокръвие, когато говорим за потенциал. Това е реалността във Формула 1 и ситуацията ще бъде сходна и в следващите стартове.“

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages