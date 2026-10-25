Лиам Лоусън обясни защо не кара в третата част от квалификацията

Новозеландският пилот Лиъм Лоусън разясни мотивите зад решението си да не записва бърза обиколка в заключителния трети сегмент от квалификацията за Гран При на САЩ.

Състезателят на Рейсинг Булс намери място сред най-бързите десет на „Пистата на Америките“ редом със своя съотборник Арвид Линдблад. Още в самото начало на финалната сесия обаче Лоусън слезе от болида си и остана на десетата позиция в класирането.

"Ahaa COME ON!" 😮‍💨 A team effort at Racing Bulls in getting Arvid Lindblad and Liam Lawson through into Q3 👏 #F1 #USGP https://t.co/oUef0mPB3Z — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

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Тъй като Линдблад имаше наложено наказание с преместване назад на стартовата решетка заради смяна на двигател, от отбора са преценили, че петата редица е оптималният резултат и е по-разумно да съхранят гуми за основната надпревара.

„Много ми се искаше да карам в третата част - сподели Лоусън пред медиите. - Дори стигнахме до финалната фаза с два запазени комплекта, което рядко ни се случва. При обичайни обстоятелства, ако водехме битка с Алпин или Ауди, тези два комплекта щяха да са страхотно предимство. Имах желание да се пробвам, но с оглед наказанието на Арвид така или иначе щяхме да стартираме девети и десети. Просто нямаше логика да рискуваме, а сега разполагаме с достатъчно гуми за състезанието.“

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Въпреки стратегическия избор, пилотът призна, че за него като състезател е било трудно да остане в бокса след силното представяне през целия уикенд.

„Честно казано, заявих, че искам да изляза на пистата, но от екипа ми отказаха. За един пилот това носи известно разочарование, особено след толкова солидно темпо до момента. Колата се държеше отлично. Преминахме през първия сегмент с лекота само с един комплект гуми, докато във втория беше малко по-напрегнато. Щеше да бъде много вълнуващо да направим опит в третата част с два свежи комплекта“, допълни Лоусън.

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В неделното състезание новозеландецът ще потегли от девета позиция в преследване на точки, с които да помогне на Рейсинг Булс в борбата за петото място в шампионата при конструкторите.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

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