Ръководителите на Байерн посетиха Компани в болницата, други треньори в Германия изразиха подкрепа за наставника на баварците

Почетният президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес посети треньора Венсан Компани в болницата, след като той колабира в тренировъчния център на клуба.

Ясно е състоянието на Компани и колко ще бъде в болница

"Билд" съобщава, че в събота Хьонес е отишъл в клиниката, като е носил и храна за Компани. 40-годишният Венсан Компани припадна в петък следобед, докато наблюдаваше тренировка на втория отбор на Байерн, след което бе откаран в болница. Преди това той е прекарал вирусна инфекция.

Uli Hoeneß personally brought food to Vincent Kompany's hospital bedside this afternoon. Max Eberl also immediately left for the hospital to visit Kompany after today's press conference [📸 @BILD] https://t.co/ijPOXT4j5e — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 24, 2026

Членът на ръководството на Байерн, отговарящ за спортните въпроси - Макс Еберл, който според информациите също е посетил Компани, вече потвърди, че треньорът ще остане в болницата няколко дни, докато се извършват изследвания за установяване на причината за припадъка.

Междувременно други треньори от германски отбори пожелаха бързо възстановяване на белгийския специалист.

Uli Hoeneß on Vincent Kompany: "Like all of us, I was initially shocked, but Vincent is in the best hands with our doctors and the specialists at the hospital. We all hope that he can be back with the team as soon as possible – and he will be given all the time he needs." [@julienwolffwelt] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 24, 2026

Нико Ковач, който води големия съперник на Байерн - Борусия (Дортмунд), с който баварците играят следващия уикенд, коментира: „Важно е на този етап той да си почине. Нуждае се от време. Всички знаем колко изтощителна е треньорската професия.“ „Знам, че футболът е хубав, но той би трябвало да бъде и най-прекрасното занимание на света, що се отнася до здравето“, добави Ковач.

Световният шампион от 2014 г. с Германия и настоящ старши треньор на втородивизионния Нюрнберг Мирослав Клозе отбеляза, че „всички ние сме упорити. Самите ние трябва да се погрижим да освободим съзнанието си“. Клозе бе сред многото треньори, които пожелаха на Венсан Компани всичко най-добро и обърна внимание на високите изисквания, свързани с треньорската професия.

Niko Kovač on Vincent Kompany: "Like all football fans, I wish him all the best. I hope he makes a speedy recovery and returns to the pitch as soon as possible. The most important thing at this stage is to give him some calm and quiet, because he needs time. We all know how demanding a coach's job is, so I genuinely wish him all the very best. I hope we’ll be able to speak again at some point next week." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 24, 2026

Старши треньорът на Шалке 04 Мирон Муслич каза, че „нашата работа е изключително натоварваща“ и изисква дълги работни дни, подчертавайки, че от огромно значение е т.нар. „треньорска хигиена“.

Засега помощникът Аарън Данкс ще поеме основната отговорност в Байерн (Мюнхен), като началото ще бъде поставено с днешния мач от първенството срещу Фрайбург.

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Снимки: Imago