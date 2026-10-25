Ръководителите на Байерн посетиха Компани в болницата, други треньори в Германия изразиха подкрепа за наставника на баварците

Почетният президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес посети треньора Венсан Компани в болницата, след като той колабира в тренировъчния център на клуба.
Ясно е състоянието на Компани и колко ще бъде в болница
"Билд" съобщава, че в събота Хьонес е отишъл в клиниката, като е носил и храна за Компани. 40-годишният Венсан Компани припадна в петък следобед, докато наблюдаваше тренировка на втория отбор на Байерн, след което бе откаран в болница. Преди това той е прекарал вирусна инфекция.
Членът на ръководството на Байерн, отговарящ за спортните въпроси - Макс Еберл, който според информациите също е посетил Компани, вече потвърди, че треньорът ще остане в болницата няколко дни, докато се извършват изследвания за установяване на причината за припадъка.
Междувременно други треньори от германски отбори пожелаха бързо възстановяване на белгийския специалист.
Нико Ковач, който води големия съперник на Байерн - Борусия (Дортмунд), с който баварците играят следващия уикенд, коментира: „Важно е на този етап той да си почине. Нуждае се от време. Всички знаем колко изтощителна е треньорската професия.“ „Знам, че футболът е хубав, но той би трябвало да бъде и най-прекрасното занимание на света, що се отнася до здравето“, добави Ковач.
Световният шампион от 2014 г. с Германия и настоящ старши треньор на втородивизионния Нюрнберг Мирослав Клозе отбеляза, че „всички ние сме упорити. Самите ние трябва да се погрижим да освободим съзнанието си“. Клозе бе сред многото треньори, които пожелаха на Венсан Компани всичко най-добро и обърна внимание на високите изисквания, свързани с треньорската професия.
Старши треньорът на Шалке 04 Мирон Муслич каза, че „нашата работа е изключително натоварваща“ и изисква дълги работни дни, подчертавайки, че от огромно значение е т.нар. „треньорска хигиена“.
Засега помощникът Аарън Данкс ще поеме основната отговорност в Байерн (Мюнхен), като началото ще бъде поставено с днешния мач от първенството срещу Фрайбург.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago