Компани е в болница заради припадък след тренировка на Байерн

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани днес е бил приет в болница заради припадък след края на тренировката на тима, съобщават германските медии, чиято информация беше потвърдена от самия клуб. Той веднага е бил откаран до лечебното заведение с линейка, а също така по-рано на тренировъчното игрище е кацнал спасителен хеликоптер.
Както е известно, белгийският специалист имаше болки в тазобедрената област още преди мача с Арсенал в Шампионската лига, а вирус влоши неговото състояние. Въпреки че пропусна две тренировки на тима, Компани все пак успя да води баварците при ремито им 2:2 с “артилеристите”.
От Байерн излязоха с изявление, в което дадоха информация относно състоянието на своя наставник. “Венсан Компани трябваше да получи медицинска помощ в петък, след като припадна по време на тренировка на втория състав на Байерн. Треньорът на първия състав е гледал тренировката на дубъла. Компани преминава задълбочени изследвания в болница и ще остане под лекарско наблюдение. До ново развитие, треньорският му щаб ще поеме тренировките и дейностите по мачовете”, гласи съобщението на клуба.
Също така спортният директор Макс Еберл даде своя коментар. “Здравето на Венсан Компани е нашият топ приоритет. Ние, в Байерн, ще направим всичко възможно, за да гарантираме бързото му възстановяване. Вини ще получи цялата необходима медицинска грижа и подкрепа, както и цялото нужно време. Неговият треньорски щаб, на който вярваме изцяло, ще поеме неговите задължения. Всички ние в Байерн пожелаваме бързо възстановяване на Вини”, заяви той.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages