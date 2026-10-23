Компани е в болница заради припадък след тренировка на Байерн

Наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани днес е бил приет в болница заради припадък след края на тренировката на тима, съобщават германските медии, чиято информация беше потвърдена от самия клуб. Той веднага е бил откаран до лечебното заведение с линейка, а също така по-рано на тренировъчното игрище е кацнал спасителен хеликоптер.

Както е известно, белгийският специалист имаше болки в тазобедрената област още преди мача с Арсенал в Шампионската лига, а вирус влоши неговото състояние. Въпреки че пропусна две тренировки на тима, Компани все пак успя да води баварците при ремито им 2:2 с “артилеристите”.

Vincent Kompany collapsed after today's training session. The coach was immediately taken to a hospital by ambulance. A rescue helicopter had landed at the training ground earlier [@SkySportDE] https://t.co/TS6ePYkV0c — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 23, 2026

От Байерн излязоха с изявление, в което дадоха информация относно състоянието на своя наставник. “Венсан Компани трябваше да получи медицинска помощ в петък, след като припадна по време на тренировка на втория състав на Байерн. Треньорът на първия състав е гледал тренировката на дубъла. Компани преминава задълбочени изследвания в болница и ще остане под лекарско наблюдение. До ново развитие, треньорският му щаб ще поеме тренировките и дейностите по мачовете”, гласи съобщението на клуба.

Vincent Kompany under medical care Vincent Kompany required medical attention after collapsing during an FC Bayern reserve team training session on Friday. The first-team head coach was watching the second string’s session. Kompany is undergoing thorough examinations in hospital and will remain under medical care. His coaching staff will oversee training and match activities until further notice. 🔗 https://t.co/VEdWFH1akD — FC Bayern (@FCBayernEN) October 23, 2026

Също така спортният директор Макс Еберл даде своя коментар. “Здравето на Венсан Компани е нашият топ приоритет. Ние, в Байерн, ще направим всичко възможно, за да гарантираме бързото му възстановяване. Вини ще получи цялата необходима медицинска грижа и подкрепа, както и цялото нужно време. Неговият треньорски щаб, на който вярваме изцяло, ще поеме неговите задължения. Всички ние в Байерн пожелаваме бързо възстановяване на Вини”, заяви той.

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Снимки: Gettyimages