Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА излиза за първа победа в Лига на конференциите на изкуствения терен във Фарум - пряко включване от Дания
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)

Историческа финансова инжекция за Байерн: 250 милиона евро срещу 6,7% от акциите на клуба

  • 22 окт 2026 | 19:10
  • 151
  • 0
Историческа финансова инжекция за Байерн: 250 милиона евро срещу 6,7% от акциите на клуба

Германският индустриален гигант Viessmann Generations Group (VGG) ще инвестира около 250 милиона евро, за да стане част от акционерната структура на Байерн (Мюнхен), съобщава вестник „Билд“. Баварският гранд официално потвърди привличането на семейната компания със седалище в Мюнхен, която придобива последния наличен пакет от акции.

Сделката ще се осъществи чрез увеличение на капитала и ще осигури на VGG дял от малко под 6,7%, докато самият клуб запазва контрол върху 70% от собствеността.

Така VGG се присъединява към стратегическите инвеститори Алианц, Адидас и Ауди. Новата инвестиция значително надвишава сумите, платени навремето от останалите трима частни акционери на баварците. През 2002 година „Адидас“ придоби своя дял срещу 77 милиона евро, през 2010 година „Ауди“ вложи 90 милиона, а през 2014 година „Алианц“ осигури 110 милиона евро. След финализирането на новата сделка трите корпорации ще запазят дялове от малко под 7,8% всяка.

Споразумението предвижда главният изпълнителен директор на новия партньор Макс Фисман да заеме място в Надзорния съвет на Байерн, чийто състав вече ще наброява десет души. Двете страни развиват успешно търговско сътрудничество още от 2018 година.

„Искаме да дадем своя принос Байерн да бъде силен, със своя идентичност, финансово независим и устойчиво успешен клуб“, заяви Фисман.

Президентът на германския шампион Херберт Хайнер също изрази задоволство от сделката, изтъквайки, че новият инвеститор допълнително ще укрепи икономическата стабилност на организацията.

С привличането на VGG Байерн достига максимално разрешения таван за частно дялово участие, заложен в устава му. По правило клубът е задължен да притежава поне 70% от акциите си, като тази норма може да бъде променена единствено с одобрението на квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете на неговите членове.

Байерн загуби Луис Диас за по-дълго от очакваното
Байерн загуби Луис Диас за по-дълго от очакваното
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Юрген Клоп: Все още не мога да превъзмогна трагичната загуба на Диого Жота

Юрген Клоп: Все още не мога да превъзмогна трагичната загуба на Диого Жота

  • 22 окт 2026 | 15:00
  • 1233
  • 3
Нико Пас: Това беше един от най-красивите мачове в кариерата ми и никога няма да го забравя

Нико Пас: Това беше един от най-красивите мачове в кариерата ми и никога няма да го забравя

  • 22 окт 2026 | 14:53
  • 949
  • 1
Барела: Имахме нужда от тази победа

Барела: Имахме нужда от тази победа

  • 22 окт 2026 | 14:37
  • 573
  • 0
Съпругата на Диого Жота с разтърсващ разказ за фаталната нощ, отнела живота на звездата на Ливърпул

Съпругата на Диого Жота с разтърсващ разказ за фаталната нощ, отнела живота на звездата на Ливърпул

  • 22 окт 2026 | 14:18
  • 6140
  • 12
Италия записа най-силната си седмица в ШЛ от 8 години насам

Италия записа най-силната си седмица в ШЛ от 8 години насам

  • 22 окт 2026 | 13:56
  • 1881
  • 0
Юрген Клоп остана озадачен от защитния план на Байерн (Мюнхен) срещу Арсенал

Юрген Клоп остана озадачен от защитния план на Байерн (Мюнхен) срещу Арсенал

  • 22 окт 2026 | 13:50
  • 1948
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Нордселанд и ЦСКА, голяма изненада в състава на "червените"

11-те на Нордселанд и ЦСКА, голяма изненада в състава на "червените"

  • 22 окт 2026 | 18:41
  • 12112
  • 18
Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

Благой Георгиев: Със силен Левски и ЦСКА ще има и силен национален отбор

  • 22 окт 2026 | 13:21
  • 8442
  • 102
Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

Чешко изпитание за Левски по пътя към първата европейска победа

  • 22 окт 2026 | 08:00
  • 16425
  • 93
Владимир Манчев: ЦСКА няма от кого да се притеснява

Владимир Манчев: ЦСКА няма от кого да се притеснява

  • 22 окт 2026 | 19:16
  • 201
  • 0
Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

Разходка из града, подчинен на футбола и добрата бира

  • 22 окт 2026 | 11:59
  • 11648
  • 0
Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

  • 22 окт 2026 | 11:37
  • 13537
  • 23