Историческа финансова инжекция за Байерн: 250 милиона евро срещу 6,7% от акциите на клуба

Германският индустриален гигант Viessmann Generations Group (VGG) ще инвестира около 250 милиона евро, за да стане част от акционерната структура на Байерн (Мюнхен), съобщава вестник „Билд“. Баварският гранд официално потвърди привличането на семейната компания със седалище в Мюнхен, която придобива последния наличен пакет от акции.

Сделката ще се осъществи чрез увеличение на капитала и ще осигури на VGG дял от малко под 6,7%, докато самият клуб запазва контрол върху 70% от собствеността.

Така VGG се присъединява към стратегическите инвеститори Алианц, Адидас и Ауди. Новата инвестиция значително надвишава сумите, платени навремето от останалите трима частни акционери на баварците. През 2002 година „Адидас“ придоби своя дял срещу 77 милиона евро, през 2010 година „Ауди“ вложи 90 милиона, а през 2014 година „Алианц“ осигури 110 милиона евро. След финализирането на новата сделка трите корпорации ще запазят дялове от малко под 7,8% всяка.

Споразумението предвижда главният изпълнителен директор на новия партньор Макс Фисман да заеме място в Надзорния съвет на Байерн, чийто състав вече ще наброява десет души. Двете страни развиват успешно търговско сътрудничество още от 2018 година.

„Искаме да дадем своя принос Байерн да бъде силен, със своя идентичност, финансово независим и устойчиво успешен клуб“, заяви Фисман.

Президентът на германския шампион Херберт Хайнер също изрази задоволство от сделката, изтъквайки, че новият инвеститор допълнително ще укрепи икономическата стабилност на организацията.

С привличането на VGG Байерн достига максимално разрешения таван за частно дялово участие, заложен в устава му. По правило клубът е задължен да притежава поне 70% от акциите си, като тази норма може да бъде променена единствено с одобрението на квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете на неговите членове.

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