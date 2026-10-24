Ясно е състоянието на Компани и колко ще бъде в болница

Старши треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани е в стабилно състояние, но ще трябва да остане в болница още няколко дни и ще отсъства седмици наред, след като припадна в тренировъчния център на клуба в петък. Това съобщи членът на Борда на директорите на Байерн, отговарящ за спорта - Макс Еберл.

Той заяви, че Компани ще се завърне, едва когато е напълно възстановен, като подчерта: „Не говорим за дни, а за седмици. Всички сме наясно с това“.

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Треньорският щаб поема функциите, а помощникът Арън Данкс ще ръководи отбора по време на мачовете, започвайки с неделния двубой от Бундеслигата срещу Фрайбург - среща, която според Еберл от Байерн дори не са обмисляли да отлагат.

40-годишният Венсан Компани е страдал от вирусно заболяване напоследък и припадна, докато наблюдаваше тренировка на дублиращия отбор на Байерн. Той бе откаран в болница, а днес Еберл и Данкс предоставиха актуална информация за състоянието му.

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„Добрата новина е, че той е стабилен. Говорих с него снощи, както и със съпругата му. Не беше приятен момент за никого от нас - той припадна на терена вчера и ще остане в болница още няколко дни, докато не бъдат направени всички необходими прегледи“, коментира Макс Еберл, цитиран от агенция ДПА и добави:

„Това отново показва, че здравето е най-важното нещо в живота - не футболът. Затова всички му изпращаме най-добри пожелания. Ние, като футболен клуб Байерн, сме единни. Най-важното е да се установи причината и Венсан да се възстанови. Ще се върне, едва когато е здрав.“

Еберл заяви още, че лекарите „правят всичко възможно, за да разберат какъв е проблемът. Вече има някои резултати от изследванията, но са нужни още данни, за да се определи точно за какво става въпрос и колко време ще отнеме възстановяването му. Аз не съм лекар, но можем да го подкрепим с енергия и обич.“

Мачът на дублиращия отбор, предвиден за днес, беше отложен, тъй като футболистите са били силно разстроени, ставайки свидетели на припадането на Компани.

Макс Еберл уточни, че от клуба не са обмисляли искане за отлагане на мача срещу Фрайбург. Той също така потвърди, че полузащитникът Йозуа Кимих няма да вземе участие в срещата поради смъртен случай в семейството му. Освен това Джамал Мусиала все още не е напълно готов за игра, а Ким Мин-дже е контузен.

„Ситуацията е трудна, но ние сме просто хора“, каза Данкс и продължи: „Не можеш да предвидиш подобно нещо, но знам колко силни са момчетата и колко силен е техният манталитет на победители. През годините изградихме истинско семейство, а Вини има голяма заслуга за това. Сега разчитаме именно на това и то със сигурност ще ни помогне в настоящата ситуация.“

Еберл увери, че клубът има пълно доверие на треньорския щаб: „Всички момчета тук са изключителни - така че, водени от духа на Вини, който всеки от тях носи в себе си, можем успешно да преминем през предстоящите седмици.“

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