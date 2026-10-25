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Байерн гостува на съперник, който му диша във врата

  • 25 окт 2026 | 07:45
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Байерн гостува на съперник, който му диша във врата

Днес от 18:30 часа "Европа-Парк Щадион" ще бъде арена на вълнуващ сблъсък от 7-ия кръг на Бундеслигата между Фрайбург и Байерн (Мюнхен). Двубоят противопоставя два от отборите в най-горната част на таблицата в началото на сезона.

Байерн оглавява класирането с 14 точки след 6 изиграни мача, постигайки 4 победи и 2 равенства при голова разлика 22:5. Фрайбург заема 4 място с 13 точки от 6 срещи (4 победи, 1 равенство и 1 загуба) и голова разлика 15:6, изоставайки само на една точка от баварците.

Домакините от Фрайбург влизат в сблъсъка след поражение с 0:3 от Монако в Лигата на конференциите и загуба с 1:2 срещу Байер (Леверкузен) в първенството. Преди това тимът, воден от Юлиан Шустер, записва серия от победи, сред които 3:2 срещу Яблонец и 2:1 срещу Шалке 04 у дома.

Байерн (Мюнхен) остава непобеден в Бундеслигата. В последния си мач от Шампионската лига баварците завършиха 2:2 с Арсенал. Преди това в първенството постигнаха убедителна победа с 6:1 над РБ Лайпциг у дома и равенство 2:2 при гостуването на Аугсбург.

В състава на Фрайбург Флоран Муслия е извън сметките. Юито Сузуки се завръща в халфовата линия, след като изтърпя своето наказание. Извън игра за домакините са също Бруно Огбус и Беркай Йълмаз.

Кадровите проблеми в Байерн (Мюнхен) са по-сериозни. Луис Диас пропуска срещата заради мускулно разкъсване, а Джамал Мусиала също е контузен. Тарек Бухман остава извън строя, а Йошуа Кимих отсъства поради специален отпуск. Майкъл Олисе няма да играе заради червен картон. Под въпрос в защитната линия остава и Ким Мин-Жае.

В последните 5 официални срещи между двата тима Байерн (Мюнхен) има 4 победи, а 1 мач е завършил наравно, като Фрайбург няма записана победа. В най-скорошния двубой от април 2026 г. баварците надделяха с 3:2 като гости.

Сред останалите скорошни резултати са победите за Байерн с 6:2 през ноември 2025 г., 2:1 през януари 2025 г. и 2:0 през септември 2024 г., както и равенството 2:2 през март 2024 г.

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Снимки: Gettyimages

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