Истинска лавина от проблеми се стовари върху германския шампион Байерн (Мюнхен) в последните дни, а лазаретът на баварците се увеличи с още двама титуляри.
Ясно е състоянието на Компани и колко ще бъде в болница
Вратарят Мануел Нойер е поредният футболист на отбора, който няма да може да играе в мача от Бундеслигата в неделя срещу Фрайбург. Баварците обявиха в кратко изявление, че капитанът им „ще пропусне двубоя поради травма на стъпалото си“, след като не е участвал и в тренировката днес.
40-годишният ветеран се завърна във вратата на Байерн при равенството 2:2 в Шампионската лига с Арсенал в сряда, след като Йонас Урбиг го заместваше в предишните два мача, и сега се очаква да бъде между гредите срещу Фрайбург.
Освен това Sky Germany съобщава, че халфът Александър Павлович също няма да участва в утрешния мач поради проблеми с прасеца.
Както е известно, снощи треньорът на Байерн Венсан Компани пък колабира в тренировъчния център на клуба и е в болница, като няма да води отбора в срещата с Фрайбург. На пейката ще е неговият помощник Аарън Данкс.
Освен всичко друго полузащитникът Йошуа Кимих ще отсъства във втори мач поред заради смъртта на баща си, защитникът Ким Мин-Жае и крилото Луис Диас са контузени след мача през седмицата срещу Арсенал, а офанзивният халф Джамал Мусиала все още не е възстановен.
Байерн бе начело в класирането на Бундеслигата преди изиграването на този кръг.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google