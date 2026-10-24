Проблемите в Байерн не спират, още двама титуляри отпаднаха за гостуването на Фрайбург

Истинска лавина от проблеми се стовари върху германския шампион Байерн (Мюнхен) в последните дни, а лазаретът на баварците се увеличи с още двама титуляри.

Ясно е състоянието на Компани и колко ще бъде в болница

Вратарят Мануел Нойер е поредният футболист на отбора, който няма да може да играе в мача от Бундеслигата в неделя срещу Фрайбург. Баварците обявиха в кратко изявление, че капитанът им „ще пропусне двубоя поради травма на стъпалото си“, след като не е участвал и в тренировката днес.

ℹ️ Manuel Neuer fehlt gegen Freiburg Unser Kapitän pausiert aufgrund einer anhaltenden Sehnenreizung im Fuß. Gute Besserung, Manu! 🙏 🔗 https://t.co/d0uRIpPrRY https://t.co/b9QY3yT3aN — FC Bayern München (@FCBayern) October 24, 2026

40-годишният ветеран се завърна във вратата на Байерн при равенството 2:2 в Шампионската лига с Арсенал в сряда, след като Йонас Урбиг го заместваше в предишните два мача, и сега се очаква да бъде между гредите срещу Фрайбург.

Освен това Sky Germany съобщава, че халфът Александър Павлович също няма да участва в утрешния мач поради проблеми с прасеца.

Aleksandar Pavlović is out of tomorrow's game against Freiburg with calf problems [@SkySportDE] https://t.co/n1vbZ5Km27 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 24, 2026

Както е известно, снощи треньорът на Байерн Венсан Компани пък колабира в тренировъчния център на клуба и е в болница, като няма да води отбора в срещата с Фрайбург. На пейката ще е неговият помощник Аарън Данкс.

Освен всичко друго полузащитникът Йошуа Кимих ще отсъства във втори мач поред заради смъртта на баща си, защитникът Ким Мин-Жае и крилото Луис Диас са контузени след мача през седмицата срещу Арсенал, а офанзивният халф Джамал Мусиала все още не е възстановен.

Out of tomorrow's game Freiburg: • Florent Muslija ❔ doubtful: Yannik Engelhardt Bayern: • Manuel Neuer • Jamal Musiala • Luis Díaz • Aleksandar Pavlović • Kim Min-jae • Joshua Kimmich • Vincent Kompany #SCFFCB — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 24, 2026

Байерн бе начело в класирането на Бундеслигата преди изиграването на този кръг.

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