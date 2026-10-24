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Проблемите в Байерн не спират, още двама титуляри отпаднаха за гостуването на Фрайбург

  • 24 окт 2026 | 20:17
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Истинска лавина от проблеми се стовари върху германския шампион Байерн (Мюнхен) в последните дни, а лазаретът на баварците се увеличи с още двама титуляри.

Ясно е състоянието на Компани и колко ще бъде в болница
Ясно е състоянието на Компани и колко ще бъде в болница

Вратарят Мануел Нойер е поредният футболист на отбора, който няма да може да играе в мача от Бундеслигата в неделя срещу Фрайбург. Баварците обявиха в кратко изявление, че капитанът им „ще пропусне двубоя поради травма на стъпалото си“, след като не е участвал и в тренировката днес.

40-годишният ветеран се завърна във вратата на Байерн при равенството 2:2 в Шампионската лига с Арсенал в сряда, след като Йонас Урбиг го заместваше в предишните два мача, и сега се очаква да бъде между гредите срещу Фрайбург.

Освен това Sky Germany съобщава, че халфът Александър Павлович също няма да участва в утрешния мач поради проблеми с прасеца.

Както е известно, снощи треньорът на Байерн Венсан Компани пък колабира в тренировъчния център на клуба и е в болница, като няма да води отбора в срещата с Фрайбург. На пейката ще е неговият помощник Аарън Данкс.

Освен всичко друго полузащитникът Йошуа Кимих ще отсъства във втори мач поред заради смъртта на баща си, защитникът Ким Мин-Жае и крилото Луис Диас са контузени след мача през седмицата срещу Арсенал, а офанзивният халф Джамал Мусиала все още не е възстановен.

Байерн бе начело в класирането на Бундеслигата преди изиграването на този кръг.

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