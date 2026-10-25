Макс Верстапен: Балансът на колата изчезна в третата фаза

Макс Верстапен не успя да се пребори за третия си пореден полпозишън във Формула 1, след като завърши втори в квалификацията преди Гран При на САЩ.

For the third week in a row, Max starts from the front row 👏 #F1 || #USGP 🇺🇸 https://t.co/m6GIPpef4D — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 24, 2026

Четирикратният шампион беше победен в битката за първото място от Андреа Кими Антонели, като разликата между двамата беше 0.179 секунди. След квалификацията нидерландският пилот на Ред Бул каза, че не е допуснал никакви грешки, а просто третата фаза не се е получила добре, защото е загубил добрия баланс в колата си.

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„Просто третата част на квалификацията не се получи добре. В първите две всичко вървеше добре, но след това, по някаква причина, нямах добър баланс на колата и с двата комплекта гуми.



„Не допуснах никакви грешки, но просто нямах достатъчно сцепление и колата започна да се пързаля много. В последната обиколка беше ясно, че нещата не се получават, особено с попътния вятър на някои места по трасето. Затова се опитваш да натиснеш малко повече, минаваш по неправилен начин през някоя неравност, колата започва да подскача като кенгуру и следва сериозно поднасяне. В този момент вече знаеш, че обиколката ти е провалена.



„Честно казано, изобщо не съм доволен от третата фаза. Това не беше резултатът, който исках, нито този, който очаквах. Но ако въпреки всичко съм втори, приемам го“, коментира Верстапен.

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Снимки: Gettyimages