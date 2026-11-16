Байерн постави стряскаща цена на Олисе заради интереса на Реал Мадрид

Байерн (Мюнхен) няма намерение лесно да се раздели с една от големите си звезди Майкъл Олисе. Баварците оценяват френския национал на сума, която може да достигне внушителните 300 милиона евро, съобщава испанският вестник "АС".
24-годишният футболист продължава да привлича вниманието на европейските грандове, сред които е и Реал Мадрид. Според испанското издание евентуален трансфер би струвал поне 200 милиона евро, като от Байерн оценяват своята звезда дори на 300 милиона. Подобна сделка би надминала световния трансферен рекорд от 222 милиона евро, поставен при преминаването на Неймар от Барселона в Пари Сен Жермен през 2017 година.
Олисе пристигна на „Алианц Арена“ през лятото на 2024 година от Кристъл Палас срещу 53 милиона евро и бързо се утвърди сред най-важните футболисти на германския гранд. Настоящият му договор е до 30 юни 2029 година, а ръководството на Байерн вече направи опити да го убеди да подпише ново споразумение при подобрени финансови условия. Засега обаче двете страни не са постигнали договореност.
Почетният президент на клуба Ули Хьонес демонстрира спокойствие и увери, че няма необходимост от прибързани действия. В същото време според "АС" някои от ръководителите на Байерн допускат, че през следващото лято самият Олисе може да вземе решение за бъдещето си.
Снимки: Imago