Байерн постави стряскаща цена на Олисе заради интереса на Реал Мадрид

Байерн (Мюнхен) няма намерение лесно да се раздели с една от големите си звезди Майкъл Олисе. Баварците оценяват френския национал на сума, която може да достигне внушителните 300 милиона евро, съобщава испанският вестник "АС".

24-годишният футболист продължава да привлича вниманието на европейските грандове, сред които е и Реал Мадрид. Според испанското издание евентуален трансфер би струвал поне 200 милиона евро, като от Байерн оценяват своята звезда дори на 300 милиона. Подобна сделка би надминала световния трансферен рекорд от 222 милиона евро, поставен при преминаването на Неймар от Барселона в Пари Сен Жермен през 2017 година.

🚨 𝐍𝐄𝐖: Real Madrid continue to admire Michael Olise, whose exceptional talent has made him one of the most highly valued players in European football. Bayern Munich are reportedly demanding between €200 million and €300 million for Olise. His contract runs until June 2029, but negotiations over an extension remain ongoing. While the club's leadership remains calm about his future, some officials believe Olise could make a decision next summer. [@diarioas] — Real Madrid Xtra (@RealMadridXtra) November 15, 2026

Олисе пристигна на „Алианц Арена“ през лятото на 2024 година от Кристъл Палас срещу 53 милиона евро и бързо се утвърди сред най-важните футболисти на германския гранд. Настоящият му договор е до 30 юни 2029 година, а ръководството на Байерн вече направи опити да го убеди да подпише ново споразумение при подобрени финансови условия. Засега обаче двете страни не са постигнали договореност.



Почетният президент на клуба Ули Хьонес демонстрира спокойствие и увери, че няма необходимост от прибързани действия. В същото време според "АС" някои от ръководителите на Байерн допускат, че през следващото лято самият Олисе може да вземе решение за бъдещето си.

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Снимки: Imago