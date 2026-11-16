Андреева повтори постижение на Крис Евърт и Серина Уилямс

Мира Андреева продължава да пренаписва историята на женския тенис. 19-годишната рускиня спечели Финалния турнир на WTA още при дебютното си участие, при това без да загуби нито един сет. След историческия успех тя разкри как е успяла да овладее напрежението, като същевременно демонстрира забележително спокойствие по отношение на изкачването си до второто място в световната ранглиста.

„Не искам да мисля прекалено много за това. Разбира се, прекрасно е да бъда номер две в света, но разликата между второто и третото място е минимална. Много се гордея, че достигнах най-високото си класиране“, заяви Андреева.



„Какво е чувството да бъда редом до Серина Уилямс и Ига Швьонтек, които също спечелиха Финалния турнир без загубен сет? Това е невероятна компания. Привилегия е името ми вече да стои до техните“, заяви рускинята.

Мира Андреева триумфира на Финалите на WTA без загубен сет

„Благодаря на моя екип, че ме караше да правя нещата, които не исках. Благодаря ви, че ме правите по-добра всеки ден. Благодаря ви, че не задавахте излишни въпроси“, добави Андреева.

Тя демонстрира уважение и към съперничката си Елина Свитолина, която също изпрати силна седмица.

„Искам да поздравя Елина и нейния екип за тази великолепна седмица. Като цяло направи страхотен сезон. Не е лесно да се завърнеш след отпуск по майчинство, но ти го направи блестящо. Желая ти успех и всичко най-добро през 2027 година“, обърна се шампионката към украинката.

Elation for Mirra Andreeva 👏 She defeats Svitolina 7-5, 6-3 in the desert to become FAGE WTA Finals CHAMPION! #FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage https://t.co/ikjH2THkWP — wta (@WTA) November 15, 2026

Най-любопитният момент от речта ѝ обаче дойде в самия край, когато Андреева реши да спази своя традиция.

„И, разбира се, по традиция искам да благодаря на себе си. Спечелих невероятни мачове тук и мога да кажа на себе си само най-топлите думи“, завърши тя.



Триумфът ѝ донесе и няколко забележителни постижения. Андреева стана едва третата тенисистка в историята, която печели Финалния турнир на WTA при дебюта си, без да загуби сет. Преди нея това са правили единствено Крис Евърт през 1972 година и Серина Уилямс през 2001 година.

Mirra Andreeva thanks herself after winning the WTA Finals: “The last person I wanna thank is myself. I wanna thank myself for always doing the hard work. For never quitting. For always believing in myself. For not taking the days off. For working everyday. For committing to what I have to do. Just thanks to myself, without any reason.” 😂 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 15, 2026

Освен това, рускинята е най-младата шампионка в надпреварата след Мария Шарапова през 2004 година. По пътя към трофея тя спечели пет двубоя и десет сета, като преди финала беше загубила едва 18 гейма - рекорд за турнира от въвеждането на груповата фаза.

Победата над Свитолина беше 55-а за Андреева през сезона - най-много от всички тенисистки в тура през 2026 година. Титлата е четвърта в кариерата ѝ, след като по-рано през годината тя триумфира и на „Ролан Гарос“.

Успехът ѝ донесе и внушителни финансови приходи. За петте победи без загуба на турнира Андреева заработи 3,37 милиона долара, както и автомобил „Мерцедес“ като допълнителна награда.

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