Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Беларус

Макс Ебонг се нареди сред рекордьорите в историята на Беларус

  • 16 ное 2026 | 05:14
  • 687
  • 0
Макс Ебонг се нареди сред рекордьорите в историята на Беларус

Халфът на ЦСКА Макс Ебонг записа впечатляващо постижение с националния отбор на Беларус. 27-годишният футболист вече има 26 поредни мача за представителния тим на страната, без да пропусне нито една среща.

Серията на Ебонг започва на 5 септември 2024 година, като оттогава той е взел участие във всички 26 двубоя на Беларус. По този показател футболистът на ЦСКА дели второто място във вечната класация със Сергей Гуренко и Сергей Кисляк, които също имат по 26 последователни участия.

Единственият играч с по-дълга серия е Владислав Климович, който е записал 29 поредни срещи за националния отбор в периода между 14 октомври 2020 и 19 юни 2023 година.

Албания се завърна в Лига „В“, ВАР спаси Лапоухов от дузпа
Албания се завърна в Лига „В“, ВАР спаси Лапоухов от дузпа

Още по-впечатляващо е представянето на Ебонг, когато се вземат предвид единствено официалните мачове. Полузащитникът има 22 последователни участия от 12 октомври 2023 година насам, което му отрежда самостоятелно второ място в историята на Беларус. Лидер по този показател е Сергей Гуренко с внушителните 50 поредни официални двубоя в периода 1995–2005 година.

До момента Макс Ебонг има общо 64 мача и 7 гола с националната фланелка. Снощи той беше на терена при поражението с 0:2 от Албания в Лигата на нациите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Роналдиньо: Обичам предизвикателствата, време беше да се завърна

Роналдиньо: Обичам предизвикателствата, време беше да се завърна

  • 16 ное 2026 | 05:59
  • 698
  • 0
Донарума: Платихме си за еуфорията след победата над Франция

Донарума: Платихме си за еуфорията след победата над Франция

  • 16 ное 2026 | 05:36
  • 567
  • 0
Неймар отрече, че се е целувал с бившата приятелка на Винисиус

Неймар отрече, че се е целувал с бившата приятелка на Винисиус

  • 16 ное 2026 | 04:10
  • 455
  • 3
Манчестър Сити задържа основен халф

Манчестър Сити задържа основен халф

  • 16 ное 2026 | 03:51
  • 481
  • 0
Байерн постави стряскаща цена на Олисе заради интереса на Реал Мадрид

Байерн постави стряскаща цена на Олисе заради интереса на Реал Мадрид

  • 16 ное 2026 | 03:24
  • 657
  • 0
Серген Ялчън: Не заслужавахме да загубим

Серген Ялчън: Не заслужавахме да загубим

  • 16 ное 2026 | 03:02
  • 587
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Истински спектакъл! Англия надделя над Испания в зрелище с пет гола

Истински спектакъл! Англия надделя над Испания в зрелище с пет гола

  • 15 ное 2026 | 23:47
  • 23548
  • 174
Белгия отново се позабавлява срещу Италия и ще играе на финалите на Лигата на нациите

Белгия отново се позабавлява срещу Италия и ще играе на финалите на Лигата на нациите

  • 15 ное 2026 | 23:41
  • 17678
  • 10
Автогол и дебютно попадение помогнаха на Франция да постигне целта си

Автогол и дебютно попадение помогнаха на Франция да постигне целта си

  • 15 ное 2026 | 23:38
  • 13006
  • 8
Рибарски: Трябва да подобрим играта си в защита и забравим за Исландия

Рибарски: Трябва да подобрим играта си в защита и забравим за Исландия

  • 15 ное 2026 | 17:40
  • 15317
  • 87
Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

Ето кой е основен фаворит за нов селекционер на България и кога може да поеме "лъвовете"

  • 15 ное 2026 | 14:27
  • 60827
  • 139
Драматични развръзки в Лигата на нациите

Драматични развръзки в Лигата на нациите

  • 15 ное 2026 | 23:45
  • 29581
  • 7