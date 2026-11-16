Макс Ебонг се нареди сред рекордьорите в историята на Беларус

Халфът на ЦСКА Макс Ебонг записа впечатляващо постижение с националния отбор на Беларус. 27-годишният футболист вече има 26 поредни мача за представителния тим на страната, без да пропусне нито една среща.

Серията на Ебонг започва на 5 септември 2024 година, като оттогава той е взел участие във всички 26 двубоя на Беларус. По този показател футболистът на ЦСКА дели второто място във вечната класация със Сергей Гуренко и Сергей Кисляк, които също имат по 26 последователни участия.

Единственият играч с по-дълга серия е Владислав Климович, който е записал 29 поредни срещи за националния отбор в периода между 14 октомври 2020 и 19 юни 2023 година.

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Още по-впечатляващо е представянето на Ебонг, когато се вземат предвид единствено официалните мачове. Полузащитникът има 22 последователни участия от 12 октомври 2023 година насам, което му отрежда самостоятелно второ място в историята на Беларус. Лидер по този показател е Сергей Гуренко с внушителните 50 поредни официални двубоя в периода 1995–2005 година.

До момента Макс Ебонг има общо 64 мача и 7 гола с националната фланелка. Снощи той беше на терена при поражението с 0:2 от Албания в Лигата на нациите.

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